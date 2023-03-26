Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı

Taşhan mahallesinin eski adı Taşan'dır.

Adını nereden aldığı ise: Rivayete göre,İki kardeş varmış biri evli biri bekar harman zamanı geldiğinde mahsülü bölüşürler evli kardeş kardeşim bekar evlenecek ona daha çok masül lazım diye onun ambarına dökermiş bekar ise abim evli çoluk çocuğu var ona daha çok masül lazım diye onun ambarına dökermiş har ikisinin de ambarı dolup taşmış. İsmini oradan almış.