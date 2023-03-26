Baraj kıyısındaki köy, sular çekilince ortaya çıktı
Kayseri’de Yamula Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı.
Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Taşhan Köyü, Yamula Barajı’nda suların çekilmesinin ardından gün yüzüne çıktı.
Köyde bulunan eski evlerin çıkması, barajdaki su seviyesinin ne kadar düştüğünü de gözler önüne serdi.
Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Köyü, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşınmıştı.
Evleri yüksek kesimde olan bazı vatandaşlar ise mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etme kararı almıştı. Mahallenin taşınan bölgesi ise barajın devreye girmesiyle birlikte sular altında kaldı.
Taşhan mahallesinin eski adı Taşan'dır.
Adını nereden aldığı ise: Rivayete göre,İki kardeş varmış biri evli biri bekar harman zamanı geldiğinde mahsülü bölüşürler evli kardeş kardeşim bekar evlenecek ona daha çok masül lazım diye onun ambarına dökermiş bekar ise abim evli çoluk çocuğu var ona daha çok masül lazım diye onun ambarına dökermiş har ikisinin de ambarı dolup taşmış. İsmini oradan almış.
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