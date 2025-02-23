Baş ağrısı ve burun tıkanıklığına kesin çözüm: Sinüzite iyi gelen 7 doğal yöntem

Sinüzit, burun ve yüz çevresindeki sinüs boşluklarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlıktır. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve yüz bölgesinde basınç hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Sinüzit, özellikle soğuk algınlığı ve alerjiler nedeniyle tetiklenebilir ve hayat kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. İşte, sinüzit belirtilerini hafifletmek ve hızlı bir şekilde iyileşmek için deneyebileceğiniz en etkili doğal çözümler...