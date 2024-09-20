Bilim insanları tarafından keşfedildi: Van Gogh’un ünlü tablosunun gizemi çözüldü!
Bilim insanları, Van Gogh’un ünlü “Yıldızlı Gece” tablosundaki girdapların, sadece estetik bir tercih olmadığını keşfetti. Araştırmalar, bu girdapların atmosferdeki türbülans hareketlerini yansıttığını ve fiziksel yasalarla örtüştüğünü ortaya koydu. Tablo, Kolmogorov’un türbülans teorisini yansıtıyor olabilir.
Vincent Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" adlı ikonik eseri, sadece sanatsal bir şaheser olmanın ötesinde, bilimsel bir gizem de barındırıyor olabilir.
Bilim insanlarının yeni araştırmasına göre, tablodaki meşhur girdaplar ve dalgalı formlar, rastgele yapılmış birer fırça darbesi değil, atmosferdeki türbülans hareketlerini temsil eden detaylar olabilir. Araştırmacılar, Van Gogh’un bu karmaşık fiziksel olguları yıllar öncesinden doğru bir şekilde gözlemlemiş olabileceğini düşünüyor.
"YILDIZLI GECE" VE TÜRBÜLANS TEORİSİ
Bilim insanları, Van Gogh’un 1880'lerde yaptığı “Yıldızlı Gece” tablosunda yer alan ikonik girdapların, ünlü ressamın kişisel bir tercihi olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını ortaya koydu. Physics of Fluids dergisinde yayımlanan çalışmada, bu desenlerin, Kolmogorov’un türbülans teorisiyle uyumlu olabileceği iddia edildi. Kolmogorov’un bu teorisi, enerjinin nasıl aktarıldığını ve atmosferin hareketlerinin nasıl şekillendiğini öngörüyor.
Van Gogh’un tabloda kullandığı fırça darbelerinin ölçeği ve aralarındaki mesafeyi analiz eden bilim insanları, bu girdapların atmosferdeki enerjik hareketlerin, yani türbülansın bir temsili olduğunu öne sürdü. Yazar Yongxiang Huang, "Yüksek çözünürlüklü dijital bir görüntü kullanarak, fırça darbelerinin tipik boyutunu tam olarak ölçebildik ve bunları türbülans teorilerinde beklenen ölçeklerle karşılaştırdık" dedi.
KİNETİK ENERJİ VE FIRÇA DARBELERİ
Araştırma sonuçlarına göre, fırça darbelerinin ölçeği ve parlaklığı, atmosferdeki enerjinin büyük girdaplardan küçük girdaplara nasıl aktarıldığını yansıtan bir düzen izliyor. Bilim insanları, Van Gogh’un bu karmaşık fiziksel süreçleri dikkatlice gözlemlemiş olabileceğini düşünüyor. Tablodaki girdapların boyutu, aralarındaki mesafe ve yoğunluklarının fiziksel yasalarla uyumlu olduğu belirtiliyor.
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