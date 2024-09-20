Bilim insanları tarafından keşfedildi: Van Gogh’un ünlü tablosunun gizemi çözüldü!

Vincent Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" adlı ikonik eseri, sadece sanatsal bir şaheser olmanın ötesinde, bilimsel bir gizem de barındırıyor olabilir.

Bilim insanlarının yeni araştırmasına göre, tablodaki meşhur girdaplar ve dalgalı formlar, rastgele yapılmış birer fırça darbesi değil, atmosferdeki türbülans hareketlerini temsil eden detaylar olabilir. Araştırmacılar, Van Gogh’un bu karmaşık fiziksel olguları yıllar öncesinden doğru bir şekilde gözlemlemiş olabileceğini düşünüyor.