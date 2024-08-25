İskandinavya Yarımadası'nda 'tarihi' keşif: 'Orta Çağ'dan kalma nadir...'

Yayınlanma: 25.08.2024 - 12:18

Güncelleme: 25.08.2024 - 12:19

Science Norway'in haberine göre, Norveç'te daha önce arkeologlar tarafından hiç araştırılmamış olan bölgede, Orta Çağ'dan kalma nadir bir demir eldiven gün ışığına çıkarıldı.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'nde arkeolog ve kazının proje yöneticisi olan Havard Hegdal, “Eldiven asla Orta Çağ Oslo'sunda sokaklarda bırakılmazdı” dedi.

Hegdal, “Bu son derece pahalı bir nesne. Sıradan bir insan asla böyle bir şeye sahip olamaz. Böyle şeyleri bulabilmenizin tek yolu gömülmüş ya da bir şekilde kaybolmuş olmalarıdır. Deniz dibindeyken kimse bunu ele geçiremezdi” diye ekledi.

“Bir savaş sırasında birinin eldivenini kaybetmesini hayal etmenin çok zor olduğunu” söylen Hegdal, şunları kaydetti:

“Eldivenle ilgili başka bir şey olsaydı, onu çoktan bulmuş olurduk. Fiyortta gerçekleşen bazı savaşların kalıntılarını bulmak bir arkeoloğun hayalidir, ama bulamadık. Yani şu ana kadar elimizdeki en iyi açıklama, birinin onu kaybetmiş olması. Buna kötü şans da diyebilirsiniz.”

Oslo'daki kazılarda hançer, kılıç ve balta gibi çok sayıda silahın da aralarında bulunduğu başka antik nesneler de bulunduğunu aktaran Hegdal, “Norveç'in ortaçağdan kalma pek çok belgesi 1700'lerde Kopenhag'da yakıldı. Oslo için şehir yasası korunmamıştır. Eşyaların denize atıldığını gösteren herhangi bir yönetmelik ya da belge bile bulamadık. Elimizde sadece orada bulduğumuz silahlar var” diye konuştu.

OSLO

Britannica'ya göre Oslo şehri Kral Harald Hardraade tarafından 1050 yılı civarında kuruldu. 1624 yılında çıkan bir yangın şehri kasıp kavurdu. Oslo'daki binaların çoğu ahşaptan yapılmıştı ve bu da onları yanmaya karşı savunmasız bırakıyordu. Şehrin neredeyse her yeri yandı.

Oslo Müzesi web sitesine göre, Danimarka ve Norveç Kralı IV. Christian, yıkılan şehri Akershus Kalesi'ne daha yakın ve daha iyi korunan fiyordun karşısında yeniden inşa etmeye karar verdi. Britannica'ya göre şehre Christiania adı verildi ve 1925 yılında Oslo olarak yeniden adlandırıldı.