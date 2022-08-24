Bugün televizyonda ne var? 23 Ağustos 2022 yayın akışı

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:12
<p><strong>ATV </strong><strong>YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 4N1K</p> <p>16:00 Kardeşlerim</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 4 N1K</p> <p>02:20 Arabulucu (Yabancı Sinema)</p> <p>04:40 Sen Anlat Karadeniz</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 4N1K

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 4 N1K

02:20 Arabulucu (Yabancı Sinema)

04:40 Sen Anlat Karadeniz

<p><strong>SHOW TV </strong><strong>YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gelin Evi</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)</p> <p>21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)</p> <p>23:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)</p> <p>01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:45 Çiçek</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)

23:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:45 Çiçek

<p><strong>KANAL D </strong><strong>YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Ortası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Seversin</p> <p>00:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)</p> <p>02:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)

02:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)</p> <p>22:30 Senden Daha Güzel</p> <p>01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)

22:30 Senden Daha Güzel

01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)

06:00 Kefaret

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)</p> <p>22:30 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)</p> <p>01:00 Duy Beni</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)

22:30 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)

01:00 Duy Beni

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>14:45 Canım Annem</p> <p>15:45 Doya Doya Moda</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:30 Canım Annem</p> <p>03:15 Bilginiz Olsun</p> <p>04:00 8x8</p> <p>05:30 Oynat Bakalım</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:25 7 Numara</p> <p>12:00 Çırak</p> <p>12:30 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:40 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kara Tahta</p> <p>23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>01:30 Mükemmel Eşleşme</p> <p>03:40 Çırak</p> <p>04:10 Balkan Ninnisi</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 7 Numara

12:00 Çırak

12:30 Masumlar Apartmanı

15:40 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Mükemmel Eşleşme

03:40 Çırak

04:10 Balkan Ninnisi

<p>07:00 Karalama Defteri</p> <p><strong>TRT2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Hayat Sanat</p> <p>08:00 Evliya Çelebi</p> <p>08:45 Yeryüzleri</p> <p>09:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>09:30 İzler Suretler</p> <p>10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>11:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>11:30 Sessizce</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Eşik</p> <p>13:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)</p> <p>15:45 Yönetmen Sineması</p> <p>16:15 Yeryüzleri</p> <p>16:30 Geziyorum</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Kökler</p> <p>19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>20:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>21:00 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>22:00 Yerli Sinema: Soluk</p> <p>23:45 Belgesel: Para</p> <p>00:15 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>01:15 Yerli Sinema: Soluk</p> <p>03:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>04:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>04:30 Anadolu Arkeolojisi</p>

07:00 Karalama Defteri

TRT2 YAYIN AKIŞI

07:30 Hayat Sanat

08:00 Evliya Çelebi

08:45 Yeryüzleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 İzler Suretler

10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

11:00 Anjelika Akbar İle Sesler

11:30 Sessizce

12:00 Hayat Sanat

12:30 Eşik

13:00 Tarih Söyleşileri

14:00 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)

15:45 Yönetmen Sineması

16:15 Yeryüzleri

16:30 Geziyorum

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Kökler

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Soluk

23:45 Belgesel: Para

00:15 Edebiyat Söyleşileri

01:15 Yerli Sinema: Soluk

03:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

04:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

04:30 Anadolu Arkeolojisi

24 ağustos yayın akışı trt TRT1 TRT2 ATV Kanal D Show TV Star TV FOX TV

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