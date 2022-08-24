Bugün televizyonda ne var? 23 Ağustos 2022 yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
23:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:45 Çiçek
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)
02:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)
22:30 Senden Daha Güzel
01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)
22:30 Takip 3: Son Karşılaşma (Yabancı Sinema)
01:00 Duy Beni
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 7 Numara
12:00 Çırak
12:30 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Mükemmel Eşleşme
03:40 Çırak
04:10 Balkan Ninnisi
07:00 Karalama Defteri
TRT2 YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Sanat
08:00 Evliya Çelebi
08:45 Yeryüzleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 İzler Suretler
10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
11:00 Anjelika Akbar İle Sesler
11:30 Sessizce
12:00 Hayat Sanat
12:30 Eşik
13:00 Tarih Söyleşileri
14:00 Yabancı Sinema: Yakın Plan (Close-Up)
15:45 Yönetmen Sineması
16:15 Yeryüzleri
16:30 Geziyorum
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Kökler
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Soluk
23:45 Belgesel: Para
00:15 Edebiyat Söyleşileri
01:15 Yerli Sinema: Soluk
03:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
04:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
04:30 Anadolu Arkeolojisi
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