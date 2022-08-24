Bugün televizyonda ne var? 23 Ağustos 2022 yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)

02:15 Yanımda Kal (Yerli Sinema)

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz