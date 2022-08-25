Bugün televizyonda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? Kanal D, Show TV, FOX TV 25 Ağustos 2022 yayın akışı

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:52
<p>Haftanın son günlerine yaklaşırken, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Bugün özellikle 2010 yılında ana karakter Bihter Ziyagil'in ölümüyle final yapan <strong>Aşk-ı Memnu</strong> dizisinin son bölümünün tekrar yayınlanacak olması, efsane dizinin sevenlerini heyecanlandırdı.</p> <p>Peki, bugün televizyonda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 25 Ağustos 2022 yayın akışı..</p>

Haftanın son günlerine yaklaşırken, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Bugün özellikle 2010 yılında ana karakter Bihter Ziyagil'in ölümüyle final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin son bölümünün tekrar yayınlanacak olması, efsane dizinin sevenlerini heyecanlandırdı.

Peki, bugün televizyonda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 25 Ağustos 2022 yayın akışı..

<p><strong>Bugün TV'de hangi dizi/film var?</strong></p> <p><strong>Kanal D </strong>   20:00 Aşk-ı Memnu</p> <p><strong>ATV       </strong>   20:00 Yabancı sinema Charlie’nin melekleri</p> <p><strong>Show TV</strong>  20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p><strong>FOX TV </strong>   20:00 Kazanan Restoran</p> <p><strong>TV8       </strong>   20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT1   </strong>     20:00 Yerli Sinema Çarıklı Milyoner</p> <p><strong>Star TV</strong>     20:00 Duy Beni</p>

Bugün TV'de hangi dizi/film var?

Kanal D    20:00 Aşk-ı Memnu

ATV          20:00 Yabancı sinema Charlie’nin melekleri

Show TV  20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

FOX TV    20:00 Kazanan Restoran

TV8          20:00 MasterChef Türkiye

TRT1        20:00 Yerli Sinema Çarıklı Milyoner

Star TV     20:00 Duy Beni

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Ortası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>22:30 Yerli Sinema Dünya Hali</p> <p>00:30 Seversin</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Yerli Sinema Dünya Hali

00:30 Seversin

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı</p> <p>02:15 Yabancı Sinema İntikam Planı</p> <p>03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı

02:15 Yabancı Sinema İntikam Planı

03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kazanan Restoran</p> <p>21:30 Yerli Sinema Bıçkın</p> <p>23:30 İlk Buluşma</p> <p>00:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>03:15 Kazanan Restoran</p> <p>04:15 Kamera Arkası</p> <p>04:45 Yerli Sinema Bıçkın</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

21:30 Yerli Sinema Bıçkın

23:30 İlk Buluşma

00:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

03:15 Kazanan Restoran

04:15 Kamera Arkası

04:45 Yerli Sinema Bıçkın

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>14:30 Canım Annem</p> <p>15:45 Doya Doya Moda</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:30 Canım Annem</p> <p>03:15 Bilginiz Olsun</p> <p>04:00 8X8</p> <p>05:30 Oynat Bakalım</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8X8

05:30 Oynat Bakalım

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Duy Beni</p> <p>00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Duy Beni

00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

04:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı</p> <p>06:45 Yedi Numara</p> <p>12:25 Çırak  </p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:40 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yerli Sinema Çarıklı Milyoner</p> <p>21:45 Avrupa Konferans Ligi Royal Antwerp-Başakşehir</p> <p>23:45 Kasaba Doktoru</p> <p>02:40 Masumlar Apartmanı</p> <p>04:25 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:45 Yedi Numara

12:25 Çırak  

13:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Sinema Çarıklı Milyoner

21:45 Avrupa Konferans Ligi Royal Antwerp-Başakşehir

23:45 Kasaba Doktoru

02:40 Masumlar Apartmanı

04:25 Balkan Ninnisi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Yerli Sinema Öteki Taraf</p> <p>16:00 Kardeşlerim</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Charlie’nin melekleri</p> <p>22:30 Yabancı Sinema John Wick 2</p> <p>00:45 Yabancı Sinema Charlie’nin melekleri</p> <p>03:30 Yabancı Sinema John Wick 2</p> <p>05:45 Sen Anlat Karadeniz</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Sinema Öteki Taraf

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Charlie’nin melekleri

22:30 Yabancı Sinema John Wick 2

00:45 Yabancı Sinema Charlie’nin melekleri

03:30 Yabancı Sinema John Wick 2

05:45 Sen Anlat Karadeniz

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