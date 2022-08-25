Bugün televizyonda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? Kanal D, Show TV, FOX TV 25 Ağustos 2022 yayın akışı

Haftanın son günlerine yaklaşırken, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Bugün özellikle 2010 yılında ana karakter Bihter Ziyagil'in ölümüyle final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin son bölümünün tekrar yayınlanacak olması, efsane dizinin sevenlerini heyecanlandırdı.

Peki, bugün televizyonda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 25 Ağustos 2022 yayın akışı..