Bugün televizyonda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? Kanal D, Show TV, FOX TV 25 Ağustos 2022 yayın akışı
Haftanın son günlerine yaklaşırken, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Bugün özellikle 2010 yılında ana karakter Bihter Ziyagil'in ölümüyle final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin son bölümünün tekrar yayınlanacak olması, efsane dizinin sevenlerini heyecanlandırdı.
Peki, bugün televizyonda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 25 Ağustos 2022 yayın akışı..
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Yerli Sinema Dünya Hali
00:30 Seversin
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı
02:15 Yabancı Sinema İntikam Planı
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
21:30 Yerli Sinema Bıçkın
23:30 İlk Buluşma
00:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
03:15 Kazanan Restoran
04:15 Kamera Arkası
04:45 Yerli Sinema Bıçkın
06:00 İnadına Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:45 Yedi Numara
12:25 Çırak
13:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yerli Sinema Çarıklı Milyoner
21:45 Avrupa Konferans Ligi Royal Antwerp-Başakşehir
23:45 Kasaba Doktoru
02:40 Masumlar Apartmanı
04:25 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Sinema Öteki Taraf
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Charlie’nin melekleri
22:30 Yabancı Sinema John Wick 2
00:45 Yabancı Sinema Charlie’nin melekleri
03:30 Yabancı Sinema John Wick 2
05:45 Sen Anlat Karadeniz
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