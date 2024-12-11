Buldukları yöntem şok etti! Emeklilik sistemini dolandırdılar: 326 bin Euro kazandılar!
Avusturya'da bir çift, emeklilik sistemini dolandırmak için 43 yıl boyunca 12 kez boşanıp evlendi. Toplamda 326 bin euro haksız kazanç elde eden çift hakkında soruşturma başlatıldı.
Avusturya'da bir çiftin, ülkenin emeklilik sistemini dolandırarak 43 yılda 326 bin Euro kazandığı ve 12 kez evlenip boşanarak dul maaşı aldığı ortaya çıktı.
NTV'nin aktardığına göre, toplamda 13 kez evlendiği iddia edilen kadın, 1981 yılında ilk eşinin ölümünden sonra devletten ‘dul maaşı’ almaya başladı, ardından bir yıl içinde kendinden birkaç yaş küçük olan ikinci eşiyle evlendi.
Altı yıl sonra ise eşinin kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle "onarılamaz bir şekilde bozulan" evliliklerini sonlandırdığı ve bu ayrılıkla birlikte, her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü bir evlenme-boşanma döngüsünün başladığı öğrenildi.
Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, çift tüm süreç boyunca aslında birlikte yaşamaya devam etti. Ancak resmi olarak ayrılıp barışarak Avusturya'nın emeklilik sigortası sistemini dolandırdılar.
Yasa gereği, kadın her boşandığında dul maaşı almaya devam ediyor ve evlendiği her yeni eş için 27 bin Euro tazminat talep edebiliyordu. Yıllar boyunca bu yöntemle kazanç sağlayan çiftin toplamda 326 bin Euro elde ettiği ortaya çıktı.
Çift, emeklilik fonu ödeme yapmayı reddedince dava açtı ancak Avusturya Yüksek Mahkemesi, mart ayında, çiftin yasal boşluklardan yararlanmasının haksız olduğuna karar verdi.
Mahkemenin ardından polis, ‘ciddi dolandırıcılık’ suçlamasıyla çifte soruşturma başlattı. İlginç bir şekilde, çiftin 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için hâlâ resmî olarak evli sayıldıkları öğrenildi.
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