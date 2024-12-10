Samsun'da araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:29

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:30

Edinilen bilgiye göre, kentte yaşayan M.Ö.C., araç kiralamak için internet üzerinden ilan sayfasındaki telefon numarası ile irtibata geçti. M.Ü.’nün hesabına kiralık araç için 7 bin 600 lira gönderen M.Ö.C., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

M.Ü. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında M.Ü. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 15 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı.