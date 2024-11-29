Buzdolabının kapağını kapatın... Uzmanı anlattı: Bunun adı 'duygusal açlık'

Fazla kilo sorununun günümüzde yaş ayrımı gözetmeksizin birçok kişinin yaşadığı ciddi bir sorun olduğunu ve bu noktada beslenme alışkanlıklarıyla birlikte gerçek açlık hissiyle baş edebilmenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Uzm. Dyt. Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, uyarılarda bulundu.

Öz, “Peki, karnınızın guruldaması mı sizi harekete geçiriyor, yoksa stresli bir günün sonunda çikolata arayışı mı? Duygusal açlık ile fiziksel açlık arasındaki ince çizginin modern yaşamın karmaşasında giderek daha da bulanıklaşıyor. Bu ayrımı anlamanın sadece sağlıklı bir yaşam için değil, duygusal iyilik halimizi korumak için de kritik öneme sahip. Duygusal açlık, kilo alımını tetikleyebilir” diye konuştu.