Iğdır'da puanlar paylaşıldı: 6 maçlık hasreti dinmedi!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 22:24

Güncelleme: 25.11.2024 - 22:24

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Iğdır FK'nin golü 4. dakikada Aleksic'ten geldi. Amedspor ise 78. dakikada Veli Çetin ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Iğdır FK 2 maç sonra puan kaybetti. Amedspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Bu sonuçla Iğdır FK'nın puanı 22'ye çıktı. Amed ise 15 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, Manisa ile karşılaşacak. Iğdır FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.