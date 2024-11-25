Iğdır'da puanlar paylaşıldı: 6 maçlık hasreti dinmedi!
Iğdır FK, TFF 1. Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amedspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Iğdır FK'nin golü 4. dakikada Aleksic'ten geldi. Amedspor ise 78. dakikada Veli Çetin ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Iğdır FK 2 maç sonra puan kaybetti. Amedspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
Bu sonuçla Iğdır FK'nın puanı 22'ye çıktı. Amed ise 15 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, Manisa ile karşılaşacak. Iğdır FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Amedspor #Iğdır FK #TFF 1. Lig
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