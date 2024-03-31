Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullanacak. Ünlü isimler de 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını kullanarak yurttaşlık görevlerini yerine getirdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2024 Pazar, 13:20
Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’na gitti. Yılmaz, sırada bekleyen emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tokalaştı.

Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında

Esprileriyle yine keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, sınıfa girmeden önce gazetecilere; "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" diyerek espri yaptı.

Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU

Ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu da yerel seçimler için oylarını kullandı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift oy kullandıktan sonra sevenleriyle de fotoğraf çektirdi.

Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Gülşen Bubikoğlu, oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Bubikoğlu, oyunu kullandığı esnada "Hayırlı olsun inşallah" dedi.

Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında

MÜGE BOZ

Oyuncu Müge Boz ise "Hepimiz için en huzurlu ve mutlusu olması dileklerimle..." açıklamasında bulundu.

Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında

ALEYNA TİLKİ

Aleyna Tilki, oyunu Göztepe İlkokulu'nda kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Cem Yılmaz Aleyna Tilki

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