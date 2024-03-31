Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye ünlü isimler sandık başında
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullanacak. Ünlü isimler de 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını kullanarak yurttaşlık görevlerini yerine getirdi.
CEM YILMAZ
Cem Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’na gitti. Yılmaz, sırada bekleyen emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tokalaştı.
Esprileriyle yine keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, sınıfa girmeden önce gazetecilere; "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" diyerek espri yaptı.
BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU
Ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu da yerel seçimler için oylarını kullandı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift oy kullandıktan sonra sevenleriyle de fotoğraf çektirdi.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
Gülşen Bubikoğlu, oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Bubikoğlu, oyunu kullandığı esnada "Hayırlı olsun inşallah" dedi.
MÜGE BOZ
Oyuncu Müge Boz ise "Hepimiz için en huzurlu ve mutlusu olması dileklerimle..." açıklamasında bulundu.
ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki, oyunu Göztepe İlkokulu'nda kullandı.
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