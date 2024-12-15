Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

BAE, vatandaşlığını ebeveynlerinin uyruğuna dayandıran bir sistem kullanıyor. Ancak 2021’de yapılan bir yasa değişikliği, belirli kişilere çifte vatandaşlık imkânı tanıdı. Bu imkân, genellikle hükümet veya kraliyet ailesi tarafından aday gösterilen kişilere veriliyor. BAE’de çifte vatandaşlık, yalnızca hükümet tarafından belirlenen özel durumlarda mümkün.