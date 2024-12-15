Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkeler
Günümüzde birçok ülke çifte vatandaşlığa izin verirken, bazı ülkeler bu konuda katı bir duruş sergiliyor. Peki, hangi ülkeler çifte vatandaşlığı yasaklıyor ve bunun arkasındaki gerekçeler neler?
Günümüzde birçok ülke, bireylere çifte vatandaşlık hakkı tanıyarak küreselleşen dünyada hareket özgürlüğü sağlasa da, bazı ülkeler bu uygulamaya sıcak bakmıyor. Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkeler, genellikle ulusal kimlik, sadakat ve yasal düzenlemelere odaklanan farklı gerekçelere dayanarak bu kararı alıyor.
Çin
Çin, ulusal kimliği koruma amacıyla çifte vatandaşlığı kesin bir şekilde reddeder. Çin vatandaşlığına geçmek isteyen bireylerin, mevcut vatandaşlıklarını bırakmaları gerekmektedir.
Hindistan
Hindistan, vatandaşlarının başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmasını yasal olarak tanımaz. Ancak, denizaşırı Hint kökenliler için "Overseas Citizen of India" (OCI) adlı özel bir statü sunar.
Japonya
Japonya'da çifte vatandaşlık yalnızca 22 yaşına kadar izinlidir. Bu yaşa ulaştığında birey, Japon vatandaşlığı ile diğer vatandaşlığı arasında bir seçim yapmak zorundadır.
Endonezya
Endonezya, çifte vatandaşlık yerine, bireylerin yalnızca Endonezya vatandaşlığı taşımalarını zorunlu kılar. Bunun nedeni, ulusal birliği ve güvenliği sağlamaktır.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan, vatandaşlarının başka bir ülkenin vatandaşı olmasını kabul etmez. Bu durum, ülkenin sıkı yasal düzenlemeleri ve ulusal kimlik anlayışıyla ilişkilidir.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
BAE, vatandaşlığını ebeveynlerinin uyruğuna dayandıran bir sistem kullanıyor. Ancak 2021’de yapılan bir yasa değişikliği, belirli kişilere çifte vatandaşlık imkânı tanıdı. Bu imkân, genellikle hükümet veya kraliyet ailesi tarafından aday gösterilen kişilere veriliyor. BAE’de çifte vatandaşlık, yalnızca hükümet tarafından belirlenen özel durumlarda mümkün.
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