Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!
Bahçe severler için, kurak iklimlerde bile gelişen ve bakımı kolay olan taze sebzelerle dolu bir bahçe hayal edilemez. İşte size bahçenizi bu sebzelerle doldurmanın yolları!
KABAK
Kabak, başlangıçta sürekli sulamaya ihtiyaç duyabilir, ancak ekildikten sonra derin kök sistemleri sayesinde kendi nemini sağlayabilir.
SIRIK FASULYE
Sırık fasulye, kuraklığa dayanıklı bir üründür ve derin köklere sahip olduğu için sulama ihtiyacı daha azdır.
LAHANA
Karalahananın sulanması gerekmese de, sulandığında suyun toprağa derinlemesine nüfuz etmesi önemlidir.
PAZI
İsviçre pazı, çeşitli koşullara toleranslıdır ve ciddi sıcaklıklara dayanabilir.
PATLICAN
Doğru çeşit seçildiğinde, patlıcanlar kurak koşullara dayanabilir ve sıcak havalarda iyi gelişir.
ACI BİBER
Acı biberler, kurak koşullar için harika bir seçenektir ve düzenli sulandığında iyi verim verebilir.
BAMYA
Bamya, sıcak hava bitkisi olup, kuru koşullara dayanabilir ancak uzun süreli sıcaklarda daha fazla sulama gerekebilir.
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