Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2024 Cumartesi, 23:29
Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

Bahçe severler için, kurak iklimlerde bile gelişen ve bakımı kolay olan taze sebzelerle dolu bir bahçe hayal edilemez. İşte size bahçenizi bu sebzelerle doldurmanın yolları!

Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

KABAK

Kabak, başlangıçta sürekli sulamaya ihtiyaç duyabilir, ancak ekildikten sonra derin kök sistemleri sayesinde kendi nemini sağlayabilir.

Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

SIRIK FASULYE

Sırık fasulye, kuraklığa dayanıklı bir üründür ve derin köklere sahip olduğu için sulama ihtiyacı daha azdır.

Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

LAHANA

Karalahananın sulanması gerekmese de, sulandığında suyun toprağa derinlemesine nüfuz etmesi önemlidir.

Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

PAZI

İsviçre pazı, çeşitli koşullara toleranslıdır ve ciddi sıcaklıklara dayanabilir.

Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

PATLICAN

Doğru çeşit seçildiğinde, patlıcanlar kurak koşullara dayanabilir ve sıcak havalarda iyi gelişir.

Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

ACI BİBER

Acı biberler, kurak koşullar için harika bir seçenektir ve düzenli sulandığında iyi verim verebilir.

Çok suya ihtiyaç duymadan yetiştirebileceğiniz 7 sebze!

BAMYA

Bamya, sıcak hava bitkisi olup, kuru koşullara dayanabilir ancak uzun süreli sıcaklarda daha fazla sulama gerekebilir.

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