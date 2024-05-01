Mayıs ayı sebze ve meyveleri nelerdir?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:07

Güncelleme: 01.05.2024 - 11:07

Mayıs ayı, doğanın cömertliğinin ve tazeliklerin zirvesine ulaştığı bir dönemdir. Bu ayda, bahar mevsiminin tam ortasında, pazar tezgahları ve manav rafları renkli ve lezzetli sebzeler ve meyvelerle dolup taşar. İşte Mayıs ayında bulabileceğiniz bazı lezzetli sebzeler ve meyveler:

MAYIS AYI SEBZE VE MEYVELERİ

1. Çilek: Mayıs ayıyla birlikte çilek sezonu da başlar. Taze, tatlı ve sulu çilekler, salataların, tatlıların ve smoothie'lerin vazgeçilmezidir. Kendi başına atıştırmalık olarak ya da yoğurtla birlikte tüketmek için harika bir seçenektir.

2. Kuşkonmaz: Mayıs, kuşkonmazın en iyi olduğu aylardan biridir. İnce, yeşil veya mor renkteki bu sebzeler, ızgarada veya fırında pişirilerek lezzetli bir yan yemek veya salata olarak servis edilebilir.

3. Bezelye: Taze bezelye, Mayıs ayında sofralara renk ve lezzet katar. Kabuklu veya kabuksuz olarak kullanılabilirler. Salataların, pilavların veya güveçlerin içine eklenerek veya tek başına buharda pişirilerek tüketilebilirler.

4. Marul: Marul çeşitleri, Mayıs ayında bolca bulunur. Roka, kıvırcık, iceberg gibi farklı türleriyle salataların temelini oluştururlar. Aynı zamanda sandviçlerin içine veya burgerlerin üzerine eklemek için de harika bir seçenektir.

5. Rokka: Mayıs ayında rokka yaprakları da taze ve lezzetlidir. Bitter tadıyla bilinen rokka, salatalarda veya sandviçlerde kullanılarak lezzetini ortaya koyar.

6. Kiraz: Mayıs ayı aynı zamanda kiraz mevsiminin başlangıcıdır. Tatlı ve sulu kirazlar, tek başına atıştırmalık olarak veya tatlılarınıza lezzet katmak için kullanılabilirler.

7. Fesleğen: Fesleğen, taze otlar arasında en sevilenlerden biridir. Mayıs ayında aroması en yüksek seviyede olur. Makarnaların üstüne serpmek, pesto sosu yapmak veya salatalara eklemek için idealdir.

8. Kabak: Mayıs ayında kabak da bolca bulunur. Kabaklar çeşitli yemeklerde kullanılabilir; kızartma, sote, çorba veya hatta tatlılar için bile tercih edilebilirler.