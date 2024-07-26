Dalları bile taşıyamıyor! Hobi amacıyla başlamıştı şimdi dev domatesler üretiyor...

Kolay, "Serada hiçbir kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanmıyorum. Domateslerimde koyun gübresi ve ısırgan otundan kendimin yaptığı organik gübre kullanıyorum. Her yıl aldığı ilk ürünleri bir sonraki yıla tohumluk olarak ayırıyorum. Yetiştirdiği domatesler büyük olduğundan dalları taşımamaya başladı. Bu yıl 2 kilogram ağırlığında bir domates yetiştirmeye hedefliyorum. Yetiştirdiğim domateslerin Bilecik ve ilçelerinde yaygınlaşmasını istiyorum, vatandaşlara tohum ve fide desteği de sağlayabilirim" dedi.