Sarıya boyanan tarlalar hasat için gün sayıyor: İlk baharda ekildi...

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:27

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:27

Erzincan’ın Kemah ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı. İlkbaharda ekilen bitki, temmuz ayının sonuna doğru yüzünü gösterdi. Ağustos ayının sonuna doğru hasadı yapılacak ayçiçeği insan ve hayvan beslenmesinden sanayi sektörüne kadar birçok yerde kullanılıyor.

Son yıllarda üretimin arttığı Kemah'ta halk arasında gündöndü olarak da anılan ayçiçeği tarlaları ilçeye giden güzergâhı adeta sarıya boyadı. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olan sarı renkli Ayçiçek tarlaları, görsel bir şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldiğini söyleyen Esra Aydemir, “Birkaç gün önce bu güzergâhı kullanan arkadaşlar görsel şölen sunan bu tarlaları görünce durup cep telefonuyla fotoğraf çekilmişler, sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Bizde gördük, geldik burada bolca fotoğraf çekiyoruz” dedi.