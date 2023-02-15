"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yapılan yardımlar devam ederken, pek çok yabancı şarkıcı, sporcu ve oyuncu da sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajları paylaştı. Peki, deprem felaketinde hangi yabancı ünlüler Türkiye'ye destek verdi?