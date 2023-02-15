Deprem felaketinde hangi yabancı ünlüler Türkiye'ye destek verdi?
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yapılan yardımlar devam ederken, pek çok yabancı şarkıcı, sporcu ve oyuncu da sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajları paylaştı. Peki, deprem felaketinde hangi yabancı ünlüler Türkiye'ye destek verdi?
RUSSEL CROWE
Daha önce yönetmenliğini yaptığı 'The Water Diviner' (Son Umut) filmi için Türkiye'de bulunan Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe yaptığı paylaşımda, “Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü” ifadelerini kullandı.
SHAKIRA
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, takipçilerini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yazdı.
DUA LIPA
İngiliz şarkıcı Dua Lipa, paylaşımında “Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum” ifadelerini kullandı.
TOMMY HILFIGER
ABD'li ünlü tasarımcı Tommy Hilfiger, "İnanılmaz bir trajediyle karşı karşıya olan Türkiye ve Suriye'nin yanındayım" dedi.
JASON MOMOA
ABD'li yapımcı Jason Momoa ise paylaşımında depremden etkilenenler için üzgün olduğunu belirterek, "Acı hayat kayıpları ve tarihi sanat yapılarının tahrip olması çok üzücü. Dualarım bu güzel insanlarla." sözleriyle duygularını dile getirdi.
HARRY STYLES
İngiliz şarkıcı Harry Styles, Instagram hesabında Türkiye'ye yardım götürmek için çalışmalar yapan kuruluşların gönderisini paylaşırken, oyuncu Orlando Bloom da paylaşımında UNICEF'in kampanyasına destek mesajı vererek, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı." ifadesini kullandı.
NATALIE PORTMAN
ABD'li oyuncu Natalie Portman da Instagram hesabında Türkiye ve Suriye için dua ettiğini belirtti ve Türk arkadaşlarının kendisine yolladığı insani yardım yapan derneklerin listesini paylaştı.
HUGH JACKMAN
X-Men serisinde canlandırdığı Wolverine karakteriyle akıllarda yer eden Avusturalyalı aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaştı. Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında" ifadelerini kullandı.
EVGENY GRINKO
Ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, yaptığı paylaşımda “Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle” ifadelerini kullandı.
DAVID BECKHAM
İngiliz futbolunun efsanesi David Beckham, sosyal medya hesabında bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yayınlayarak UNICEF'e bağış çağrısında bulundu.
BELLA HADID
Ünlü model Bella Hadid, "Tüm vücudum titriyor. Depremden etkilenen herkes için dua ediyorum" ifadelerini kullanarak yardım kuruluşlarını paylaştı.
ORLANDO BLOOM
"Yüzüklerin Efendisi" serisindeki rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Orlando Bloom, UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklara yönelik bağış kampanyasını paylaşarak, "Depremin etkisi çocuklar için oldukça sarsıcıydı." açıklamasını yaptı.
MADONNA
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabından Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedelere bağış için Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP'a bağış çağrısında bulundu. Madonna, "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer" diye yazıp paylaşımına AHBAP'ın web sitesini ekledi.
BRİAN MAY
Gitarist Brian May, Instagram hesabında İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasını paylaştı.
Takipçilerine bağış kampanyasına katılma çağrısında bulunan May, "Türkiye ve Suriye'de acil ihtiyaç halinde olanlara bağışta bulundum." ifadesini kullandı.
PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE
İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ile Prenses Kate, resmi Twitter hesaplarından "Bu hafta Türkiye ve Suriye'den gelen üzücü görüntüleri izleyince dehşete kapıldık. Depremden etkilenenlerle birlikteyiz. Sahadaki mücadeleye yardımcı olmak için DEC'in düzenlediği kampanyayı desteklemekten memnuniyet duyarız" dedi.
GIGI HADID
ABD'li ünlü model Gigi Hadid, "Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için çok üzgünüm" mesajını yayınlayarak UNICEF'e destek çağrısında bulundu.
MICHELE MORRONE
İtalyan oyuncu Michele Morrone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını takipçileriyle paylaştı.
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