Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:56
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 10.36'da yerin 15,8 km derinliğinde kaydedildi. 

AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde:


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