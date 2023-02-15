Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 10.36'da yerin 15,8 km derinliğinde kaydedildi.
AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 15, 2023
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Büyüklük:4.7 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-15
Saat:10:36:28 TSİ
Enlem:38.028 N
Boylam:36.424 E
Derinlik:15.8 km
Detay:https://t.co/GSSYA9KgFR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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