Japon bilim insanından açıklama: Türkiye'nin deprem riski en az olan şehrini açıkladı!

EN RİSKSİZ DEPREM ŞEHRİ HANGİSİ?

Ankara'nın ise fay hattından uzak kayalık bölgede olduğunu aktaran Yoshinori Moriwaki en risksiz ilin ismini paylaştı: Kırklareli! Marmara Bölgesi'ninde olmasına karşın Türkiye'nin en risksiz şehri Kırklareli olarak görülüyor. Marmara'nın Trakya yakasında bulunan şehir deprem risk haritasında 4. tehlike bölgesinde.