Japon bilim insanından açıklama: Türkiye'nin deprem riski en az olan şehrini açıkladı!
Deprem ülkesi olarak bilinen Türkiye'de diri fay hatlarının sayısı 400'ü aşıyor. Yurttaşlar depremlerden etkilenecek iller bölge bölge tehlike haritasına göre araştırıyor. Japon deprem uzmanı Türkiye'de depremden en az etkilenecek ili de açıkladı...
2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yurttaşlar Türkiye'de en riksiz şehrini merakla araştırıyor. Deprem uzmanı Moriwaki ise Türkiye'nin en risksiz şehrini açıkladı...
"Deprem Gerçeği" konferansında konuşan Japon deprem uzmanı Moriwaki, en fazla deprem riskinin olduğu bölgeyi de açıkladı.
EN RİSKSİZ DEPREM ŞEHRİ HANGİSİ?
Ankara'nın ise fay hattından uzak kayalık bölgede olduğunu aktaran Yoshinori Moriwaki en risksiz ilin ismini paylaştı: Kırklareli! Marmara Bölgesi'ninde olmasına karşın Türkiye'nin en risksiz şehri Kırklareli olarak görülüyor. Marmara'nın Trakya yakasında bulunan şehir deprem risk haritasında 4. tehlike bölgesinde.
TATBİKATLAR ARTIRILMALI
Japon Uzman konuşmasında her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini ve tatbikat sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptı.
İSTANBUL'DA EN SAĞLAM İLÇE HANGİSİ?
Zemini dinamitle kırılacak nitelikle sağlam ve İstanbul genelinde yapısal hasarı azaltacak nitelikle olan ilçe Çekmeköy. 1999 Marmara Depremi yıldönümünde hazırlanan programa katılan Naci Görür, Çekmeköy'ün zemininin çok sağlam olduğunu aktarmıştı.
Yoshinori Moriwaki, diri fay hattı haritası ile belirlenen tehlikeli bölgeler arasında en başta İstanbul'u gösteriyor. Mowiwaki'ye göre İstanbul birinci tehlike kuşağında ve kıpkırmızı!
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