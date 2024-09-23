Diş sağlığına zarar veren 8 alışkanlık
Sağlıklı, güzel ve bembeyaz inci gibi dişlerle gülümsemek şüphesiz ki herkes için önemlidir. Ancak ağız ve diş sağlığı konusunda farkında olmadan yapılan bazı hatalar ağız ve diş sağlığı açısından zararlı olabiliyor. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı konu hakkında bilgiler verdi.
Çok Sert Fırçalamak
Çok sert diş fırçaları kullanmak ve fazla bastırarak fırçalamak diş minesine kalıcı zararlar verebilir ve dişeti çekilmelerine neden olabilir. Bu defektler diş sızlamasını ve çürükleri tetikler. Yumuşak bir diş fırçası kullanarak, nazikçe, yuvarlak hareketlerle fırçalama yapın. Diş fırçası alırken küçük başlı olanların küçük ağızlar için daha rahat olacağını unutmayın. Ayrıca en arka dişlere daha rahat ulaşabilmek için uzun ve esnek saplı olanları seçebilirsiniz.
Yanlış Diş Macunu Seçimi
Özellikle beyazlatıcı olarak tanıtılan macunlar dişleri aşındırarak zarar verirler. Mineyi aşındıran her şey dişeti çekilmesine neden olabilir. Bu nedenle hekiminiz tarafından önerilmeyen beyazlatıcı macunlardan uzak durun !
Günlük Bakım Rutininizde Diş İpini Kullanmamak
24 saat boyunca temizlenmeyen diş plaklarında çürük ve dişeti hastalıklarına neden olan bakteriler ürer. Diş aralarında biriken plağın kaldırılabilmesi ise sadece diş ipi ile mümkündür. Yani her gün bir kere diş ipi kullanmak ağız diş sağlığımız için zorunluluktur.
Çok Fazla Asitli İçecek Tüketmek
Günlük diyette düzenli olarak asitli içecekler tüketirseniz, içeriğindeki asit bir süre sonra dişlerinizi aşındıracak boyuta gelir. Asitli içecek miktarını mümkün olduğunca azaltın, tükettiğiniz de ise dişlerle teması azaltmak için mutlaka pipet kullanın ve ardından en kısa zamanda dişlerinizi fırçalayın. Özellikle asitli gıdalardan sonra ağız ortamındaki asitliği azaltmak için peynir yiyin.
Boyar Gıdalardan Fazla Miktarda Tüketmek
Diş minesi sünger gibidir. Bir bardak ve ya tabakta beklediğinde leke bırakan gıdalar zaman içinde dişlerinizde de leke bırakacaktır. Peki nedir bu boyar gıdalar ? Çay, kahve, kola, köri sosu, soya sosu, kırmızı şarap, meyve suları, sigara vb…. Bunlar zamanla dişler üzerinde sarıdan kahverengiye değişen bir renk bırakırlar. Dişlerinizde bu tip lekeler varsa kesinlikle beyazlatıcı macunlardan uzak durmalısınız. Diş hekiminize başvurarak mine aşınması olmadan temizletmeniz mümkün.
Sık Sık Atıştırmak
Her yemekten sonra, özellikle şekerli ve nişastalı yiyeceklerden sonra, ağızda normal olarak bulunan bakteriler kalan yiyecek artıklarını sindirmek için asit üretirler. Bu asitler dişe de zarar vererek çürük oluşumuna neden olur. Bu nedenle çok sık atıştırma yapmamak ve her yemekten sonra dişleri fırçalamak çok önemlidir. Sizinle iki küçük sır paylaşacağım: Yemeklerle birlikte ya da yemeklerden sonra elma, havuç gibi sert meyve ve sebzeler tüketirseniz dişlerinizdeki plaklar ve yemek artıkları doğal olarak temizlenecektir. Yine yemekten sonra şekersiz sakız çiğnerseniz, tükürük miktarınız artar ve çürüklerden korunmanız için katkı sağlar.
Dişleri Açacak Olarak Kullanmak
Dişlerinizi kullanarak paketleri açmak, düğüm açmak, fıstık kabuğu açmak, fındık kırmak….vb bir sürü durumda dişlerinizi kesici alet gibi kullanmak mine çatlaklarına ve kırılmalarına neden olabilir. Var olan dolgulara, kaplamalara ve braketlere zarar verir! Bitmedi; buz, donmuş şekerler ya da sert şekerlerin çiğnenmesi de risklidir.
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