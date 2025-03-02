Doğanın sessiz kahramanları: Yaralı yaban hayvanları tedavi edilip doğaya döndürülüyor

"TABİAT BÜTÜN CANLILARIN ORTAK MİRASI"

Van Gölü Havzası'nda 240 kuş türünün bulunduğunu, bunlar arasında yaralanan ya da bitkin düşenlerin tedavi için merkeze getirildiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 600'e yakın hayvan merkezimize getirildi ve bunların 300'e yakınını tedavi ederek doğaya kazandırdık. Tedavi edilenler arasında memeli, kanatlı, yırtıcı ve sürüngen olanlar var. Doğaya kazandırılacak durumda olmayan hayvanları da merkezimizde misafir ediyoruz. Hasta popülasyonumuzu genellikle kanatlı ve yırtıcı hayvanlar oluşturuyor. Tabiat bütün canlıların ortak mirası. Bu ortak mirası hiç bozulmadan gelecek nesillere aktarmak görevimizdir. Biz de insanlar olarak doğada çok fazla değişiklik yapmadan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve daha yaşanabilir bir Van bırakmak için çalışmalarımızı yürütmeliyiz."