'Kuşlarımı kurtarır mısınız?' diyen çocuğun 3 muhabbet kuşu enkazdan çıkarıldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:36

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 13:46

6 Şubat sabahı saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler “Sesimi duyan var mı?” çağrıları ile depremde yıkılan binaların enkazında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, yalnızca enkaz altında kalan insanları değil evcil hayvanları da kurtarıyor. Depremin üçüncü gününde bir çocuk, yaşadığı binanın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekiplerinin yanına gelerek, “Kuşlarımı kurtarır mısınız?” diye sordu. Bunun üzerine ekipler, çocuktan bilgi alarak hemen çalışmalara başladı. 30 dakikalık çalışmanın ardından kuşları kurtarılan çocuğun sevinçten gözleri oldu. Ayrıca ekipler başka bir enkazda çalışma yaptığı esnada bir kedinin sesini duydu. Enkazdan çıkmak isterken camla duvar arasına sıkışan kediyi fark eden ekipler, hemen çalışmalara başladı. 20 dakikalık çalışmanın ardından kediyi kurtaran ekipler, hemen süt ve battaniye ile kediyi korumaya aldı.

Gönüllü Neciullah Kocabıyık, söz konusu binada dinleme yaptıklarında hiçbir ses almadıklarını belirterek, “Dinleme yaptığımız esnada bir çocuk geldi. ‘Benim kuşlarım var içeride, onları kurtarır mısınız?’ diye sordu. Ardından arkadaşlar tünel açıp odaya girdi. O odadan muhabbet kuşlarını kurtardılar” dedi.

Sadece insan değil canlı her ne varsa kurtarmak için çalıştıklarını belirten Kocabıyık, “Muhabbet kuşlarını kurtardığımızda çocuğun sevinçten gözleri parıl parıl parladı. Ha bir insan çıkarmışız ha bir hayvan çıkarmışız hiç fark etmiyor. Bütün yoğunluğumuz gidiyor. Çocuğun talebini kesinlikle geri çevirmedik. Önce bir sarıldı, ardından da sevinç gözyaşları eşliğinde ayrıldı yanımızdan” diye konuştu.

Kocabıyık, bedensel olarak yorgun olsalar da bugüne kadar canlı olarak enkaz altından kurtardıkları 5 kişinin bütün yorgunluğunu aldığını söyledi.

Arama kurtarma faaliyetleri için depremin ilk dakikalarından itibaren Pazarcık’ta görev yapan 3 çocuk babası Murat Yıldırım ise, “Çok sayıda canlı kurtardık. Cansız bedenlere de ulaştık. Allah hepsine rahmet etsin. Bunların yanında arama kurtarma faaliyetleri arasında bir tane kedi yavrusu bulduk. Cam kenarına sıkışmıştı bacağı. Arkadaşlarımla beraber onu çıkardık. Sağlığına kavuşturduk, bıraktık. Bizim içimizde hayvan sevgisi de var. Kediyi depremin 3. günü kurtardık. O an yaşadığım duygular anlatılmaz. Biz yaşatmak için buradayız” dedi.