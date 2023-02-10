Eski AFAD başkanı Mehmet Güllüoğlu kimdir? Mehmet Güllüoğlu nerede büyükelçi?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:37

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 12:37

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremin ardından Türkiye genelinden arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri deprem bölgesine yönlendirildi. Eski AFAD başkanı Mehmet Güllüoğlu da Adana'da çalışmalara katıldı.

MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Mehmet Güllüoğlu, 1982'de Konya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürü görevinde bulundu. 2017 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi. 8 Aralık 2020 tarihinde Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi olarak atandı.







