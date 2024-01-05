Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu
Sinema veri tabanı IMDb tüm zamanların en iyi dizilerini listeledi. İşte seyirci ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 100 dizisi ve aldıkları puanlar...
10. Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.3
The Sopranos 9.2
8. Blue Planet 9.3
7. Avatar: The Last Airbender 9.3
6. The Wire 9.3
5. Chernobly 9.3
4. Band of Brothers 9.4
3. Planet Earth
2. Planet Earth II 9.5
1. Breaking Bad 9.5
64. Leyla ile Mecnun 9.1
Burak Aksak'ın yazdığı Onur Ünlü'nün yönettiği 2011-2013 yılları arasında yayınlan Leyla ile Mecnun "IMDb'ye göre En iyi 100 dizi" listesinde 64. sırada yer alıyor.
56. Gibi 9.0
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı, senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in üstlendiği 2021 yılında başlayan ve halen devam eden dizi en iyi 100 dizi listesine 56. sırada yer alıyor.
42. Şahsiyet 9.0
2018 yapımı polisiye ve dram türündeki Şahsiyet "En iyi 100 dizi" listesine 42. sıradan giriyor.
Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın yaptığı dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.
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