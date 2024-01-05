Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2024 Cuma, 10:12
Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

Sinema veri tabanı IMDb tüm zamanların en iyi dizilerini listeledi. İşte seyirci ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 100 dizisi ve aldıkları puanlar...

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

10. Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.3

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

The Sopranos 9.2

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

8. Blue Planet 9.3

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

7. Avatar: The Last Airbender 9.3

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

6. The Wire 9.3

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

5. Chernobly 9.3

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

4. Band of Brothers 9.4

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

3. Planet Earth

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

2. Planet Earth II 9.5

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

1. Breaking Bad 9.5

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

64. Leyla ile Mecnun 9.1

Burak Aksak'ın yazdığı Onur Ünlü'nün yönettiği 2011-2013 yılları arasında yayınlan Leyla ile Mecnun "IMDb'ye göre En iyi 100 dizi" listesinde 64. sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

56. Gibi 9.0 

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı, senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in üstlendiği 2021 yılında başlayan ve halen devam eden dizi en iyi 100 dizi listesine 56. sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: Türkiye'den 3 dizi kendine yer buldu

42. Şahsiyet 9.0

2018 yapımı polisiye ve dram türündeki Şahsiyet "En iyi 100 dizi" listesine 42. sıradan giriyor.

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın yaptığı dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

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