Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada
Aşkın ve romantizmin renklerini yansıtan şehirler, seyahat tutkunlarının kalplerini fethetmeye devam ediyor. Yapılan bir araştırmada, dünyanın en romantik şehirleri sıralandı ve Türkiye, bu özel listeye ilk sıradan giriş yaptı. İhtişamlı manzaraları, tarihi dokusu ve sıcak atmosferiyle Türkiye'nin şehirleri, aşkı kutlamanın en güzel adreslerinden birine dönüştü. İşte dünyanın en romantik şehirleri...
10- İSTANBUL, TÜRKİYE
9-SANTORİNİ, YUNANİSTAN
8-PRAG, ÇEKYA
7-BRUGGE, BELÇİKA
6-VENEDİK, İTALYA
5-ROMA, İTALYA
4-PARİS, FRANSA
3-BOZCAADA, TÜRKİYE
2-BURSA, TÜRKİYE
1-NEVŞEHİR, TÜRKİYE
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