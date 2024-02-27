Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2024 Salı, 22:48
Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

Aşkın ve romantizmin renklerini yansıtan şehirler, seyahat tutkunlarının kalplerini fethetmeye devam ediyor. Yapılan bir araştırmada, dünyanın en romantik şehirleri sıralandı ve Türkiye, bu özel listeye ilk sıradan giriş yaptı. İhtişamlı manzaraları, tarihi dokusu ve sıcak atmosferiyle Türkiye'nin şehirleri, aşkı kutlamanın en güzel adreslerinden birine dönüştü. İşte dünyanın en romantik şehirleri...

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

10- İSTANBUL, TÜRKİYE

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

9-SANTORİNİ, YUNANİSTAN

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

8-PRAG, ÇEKYA

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

7-BRUGGE, BELÇİKA

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

6-VENEDİK, İTALYA

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

5-ROMA, İTALYA

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

4-PARİS, FRANSA

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

3-BOZCAADA, TÜRKİYE

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

2-BURSA, TÜRKİYE

Dünyanın en romantik şehirleri açıklandı: Türkiye ilk sırada

1-NEVŞEHİR, TÜRKİYE

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