Dünyanın göçmen kuşları...
Göçmen kuşların zorlu yolculuklarına dikkat çekmek için BM ve UNESCO tarafından alınan kararla, 13 Mayıs ve 14 Ekim günleri, Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanacak.
Küresel çapta kutlanan kampanya, beraberinde rengarenk manzaları da getiriyor.
Göçmen kuşlar farklı mevsimleri farklı coğrafyalarda geçiren kuş türlerinden oluşan bir gruptur. Her sene dünyaca 50 milyar kuşun göç ettiği tahmin ediliyor. Bunlardan yaklaşık 5 milyarı Avrupa ile Afrika arasında göç ediyor.
Küçücük kolibri kuşundan koskoca kartallara kadar binlerce kuş türü her sene vakti geldiği zaman üreme ve kışlama bölgeleri arasında uzun yolculuklar yaparlar.
Göçmen kuşlar yılda iki defa Kuzey ve Güney yarımküre'leri arasında göç ederler. Kış aylarında havaların soğumasıyla, kuşların besin bulması zorlaşır ve bu konuda aralarında rekabet artar. Bu sebeple Kuzey Yarımküre'de üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney Yarımküre'ye doğru göç hareketine girişir. Güney daha sıcak ve besin bakımından daha zengin olduğundan iyi bir kışlama alanı teşkil eder. İlkbaharın başlamasıyla da güneyden kuzeye dönüş göçüne başlarlar. İlkbaharda kuzey bölgeleri kuş akınlarına uğrar.
İlkbaharda kuzeye gelen kuşlar, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri olmak üzere yılın dörtte üçünü bu geniş alanlarda geçirirler. Yalnız kış mevsiminde tropik bölgelerde barınırlar.
Göçmen kuşların çoğu (özellikle küçük ötücü kuşlar) göç için gerekli enerjiyi uzun yolculuğa çıkmadan önce ne bulurlarsa yiyerek vücutlarında depoladıkları yağdan sağlarlar. Yağ onların adeta yakıt tankıdır. Bazıları göçten hemen önce ağırlıklarını iki katına çıkartırlar. Nijerya'da kışlayan ötleğenlerin ağırlığı, Ekim-Şubat ayları arasında 10-13 gr gelir. Avrupa'ya dönüşten önce Mart-Nisan aylarında ve bilhassa Mayıs başında 20 gr'a ulaşır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'dan 'giderayak' uyarısı: '
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Fatih Portakal 'Şimdi siz düşünün' diyerek duyurdu
- İmamoğlu mitinginden dönen yurttaşlara saldırı!
- Neyin seçimi?
- Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaştı
- Oy pusulası nasıl katlanır?
- YSK tutanak defterinde 'ikinci tur' ibaresi
- 24 saat sürecek seçim yasağı başladı
- Reyting sonuçları açıklandı: Erdoğan ilk 10'a giremedi