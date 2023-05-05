5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedir? Dünya Ebeler Günü ne zamandır kutlanıyor?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 19:45

Güncelleme: 05.05.2023 - 19:45

Her yıl 5 Mayıs'ta, görevini özveriyle yapan ebelerin günü kutlanıyor. Tüm sağlık departmanlarında olduğu gibi ebelikte de işini sevmenin ve titizlikle yerine getirmenin bilincinde olan ebelerin günü merakla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ NEDİR?

Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir. Ebeler; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında anne ve yenidoğana gerekli bakımı sağlamakla yükümlü meslek mensuplarıdır. Bu nedenle özelde kadın ve yenidoğan, genelde ise sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller idealine ulaşmada kilit rolleri bulunmaktadır. Dünya Ebeler Günü, her yıl 5 Mayıs'ta ebelik mesleğini yapanlar için kutlanan bir gündür.



DÜNYA EBELER GÜNÜ NE ZAMANDIR KUTLANIYOR?

Ebeleri onurlandırmak için özel bir gün olarak kutlanması fikri ilk defa 1987 yılında Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun düzenlediği konferansta ortaya çıktı. Bu fikirden yola çıkılarak Ebeler Günü ilk kez 5 Mayıs 1991 kutlandı ve o zamandan beri her yıl 5 Mayısta Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde ise; "Ebeler Haftası" olarak 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.