Ekolojik köprüler: Doğayla uyumlu modern yapılar...

Veluwe Ulusal Parkı Ekolojik Köprüsü, Hollanda

Hollanda’nın Gelderland eyaletinde bulunan Veluwe Ulusal Parkı, ülkenin en büyük ve en çeşitli doğal alanlarından biri. Parkın yakınından geçen A1 Otoyolu üzerinde bulunan ekolojik köprüler, kızıl geyik, karaca, yaban domuzu ve Avrupa bizonu gibi büyük memeliler dahil olmak üzere birçok hayvan türüne güvenli bir geçiş imkanı sunuyor. Ayrıca, bu köprüler kuşlar ve sürüngenler gibi diğer türlerin de otoyolu güvenle geçmelerini sağlıyor.