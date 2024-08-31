Ekolojik köprüler: Doğayla uyumlu modern yapılar...
Ekolojik köprüler, modern altyapının doğaya olan olumsuz etkilerini azaltmak ve yaban hayatını koruma çabalarını desteklemek amacıyla inşa edilen yapılar olarak büyük önem taşıyor. Bu köprüler, hayvanların güvenli geçişini sağlayarak ekosistemlerin sürdürülebilirliğini ve sağlığını uzun vadede destekliyor. İnsan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkilerini hafifletmek için yenilikçi bir çözüm sunan ekolojik köprüler, insan yerleşimleri ile doğa arasındaki dengeyi yeniden kurmada kritik bir rol oynuyor.
Tarsus-Pozantı Ekolojik Köprüsü, Türkiye
Türkiye’de, yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından otoyollara ekolojik köprüler inşa ediliyor. Bu köprüler, hayvanların yolları güvenle geçmesini sağlıyor. Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun 30. kilometresinde yer alan ekolojik köprü, bu amaçla yapılan yapılar arasında öne çıkıyor. Havadan çekilen görüntülerde de görüldüğü gibi, bu köprü yaban hayatı için güvenli bir geçiş imkânı sunuyor.
Banff National Park & Lake Louise Yaban Hayatı Köprüsü, Kanada
Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Banff Ulusal Parkı ve Lake Louise, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge. Bu bölgede, Trans-Kanada Otoyolu üzerinde inşa edilen yaban hayatı köprüleri, hayvanların yoğun trafik nedeniyle araçlarla çarpışma riskini en aza indiriyor. Köprüler, bölgedeki çeşitli hayvan türlerinin güvenli bir şekilde göç etmesine olanak tanıyor.
Veluwe Ulusal Parkı Ekolojik Köprüsü, Hollanda
Hollanda’nın Gelderland eyaletinde bulunan Veluwe Ulusal Parkı, ülkenin en büyük ve en çeşitli doğal alanlarından biri. Parkın yakınından geçen A1 Otoyolu üzerinde bulunan ekolojik köprüler, kızıl geyik, karaca, yaban domuzu ve Avrupa bizonu gibi büyük memeliler dahil olmak üzere birçok hayvan türüne güvenli bir geçiş imkanı sunuyor. Ayrıca, bu köprüler kuşlar ve sürüngenler gibi diğer türlerin de otoyolu güvenle geçmelerini sağlıyor.
Trapper’s Point Üst Geçidi, Wyoming, ABD
ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan Trapper’s Point üst geçidi, Pronghorn Göç Koridoru'nun önemli bir parçası. Bu üst geçit, özellikle pronghorn (çatal boynuzlu antilop) gibi göç eden yaban hayvanlarının otoyolu güvenli bir şekilde geçmelerini sağlamak için inşa edilmiştir. Üst geçit, göç sırasında hayvanların ölüm riskini azaltarak onların doğal yaşam alanlarını korumaya yardımcı oluyor.
Keechelus Gölü Ekolojik Köprüsü, Washington, ABD
Keechelus Gölü, ABD'nin Washington eyaletinde, Cascade Dağları'nın doğu yamaçlarında yer alan bir doğal ve baraj gölüdür. Bu bölgede yer alan ekolojik köprüler, yaban hayatının kesintisiz bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyor. Gölün çevresi, su kaynağı ve rekreasyon alanı olarak kullanılmasının yanı sıra, ekolojik köprülerle yaban hayatını da korumakta önemli bir rol oynuyor.
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