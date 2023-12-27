En iyi animeler hangileri? IMDb sıralamasına göre en iyi animeler neler?

7: HAJİME NO IPPO: 8.8

Ippo Makunouchi, içine kapanık, utangaç, sıradan bir lise öğrencisidir. Okuldan boş kalan zamanını annesine ve balık işinde yardım ederek geçirmektedir. Genelde de okulda zorbalığa uğramaktadır ancank buna karşı koyamamaktan daha çok nefret etmektedir. Bir gün okulun serserileri, Ippo'ya saldıracakken Takamura adlı bir boksör tarafından kurtarılır. Takamura'ya hayran kalan Ippo, boks öğrenmeye karar verir. Ancak, Ippo boksun sandığı kadar kolay olmadığını öğrenir. Takamura, Ippo'yu teste tabi tutar. Boks hakkında hiçbir şey bilmeyen Ippo, testi geçebilirse rüyalarına açılan kapıdan geçip boks dünyasına meydan okuma ve güçlü olmanın ne demek olduğunu anlama şansına sahip olacaktır.