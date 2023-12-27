En iyi animeler hangileri? IMDb sıralamasına göre en iyi animeler neler?
Japonların en önemli yapımlarından olan animeler çocukların yanında yetişkinlere de görsel şölen sunuyor. Her yaşa hitap eden dizi ve filmler önemli gelirler kazanıyor. Peki, En iyi animeler hangileri? IMDb sıralamasına göre en iyi animeler neler?
10: ONE PİECE: 8.7
Luffy, çocukluk yıllarında hayatını kurtaran korsana özenerek en büyük hayali olan Korsanlar Kralı olmak ister. Luffy'nin Korsanlar Kralı olma yolundaki maceralarını anlatmakta olan hikâye manga olarak 1996 yılında, Anime uyarlaması olarak 1998 yılında yayınlanmıştır, ve günümüzde de yaşadığı maceralar hala devam etmektedir.
9: DRAGON BALL Z: 8.7
Dragon Ball serisindeki olaylardan sonra Son Goku büyümüş, Chi-Chi ile evlenmiş ve Son Gohan adında bir çocukları olmuştur. Son Goku artık 24 yaşındadır. Oğlu Son Gohan ise 4 yaşındadır ve Chi-Chi, Gohan'ı büyüyüp bir bilim insanı olması için 4 yaşında ders çalıştırmaya başlatmıştır. Bu yüzden başlarda Goku, oğluna dövüş sanatlarını öğretememiştir. Bu seride Goku geçmişini ve kim olduğunu da öğrenecektir.
8: SLAM DUNK: 8.7
Shōhoku Lisesi'ne yeni başlayan kızıl saçlı ve kavgacı Hanamichi Sakuragi, uzun boylu ve güçlü oluşu nedeniyle basketbol takımı kaptanının kız kardeşi olan Haruko Akagi tarafından takıma davet edilir. Haruko'ya ilk görüşte aşık olan Hanamichi basketbolla hiçbir alakası olmamasına rağmen takıma katılır. Antrenmanlar ve katıldığı maçlarla yavaş yavaş basketbolu eğlenceli bulmaya başlar ve yeteneği hızla gelişir.
7: HAJİME NO IPPO: 8.8
Ippo Makunouchi, içine kapanık, utangaç, sıradan bir lise öğrencisidir. Okuldan boş kalan zamanını annesine ve balık işinde yardım ederek geçirmektedir. Genelde de okulda zorbalığa uğramaktadır ancank buna karşı koyamamaktan daha çok nefret etmektedir. Bir gün okulun serserileri, Ippo'ya saldıracakken Takamura adlı bir boksör tarafından kurtarılır. Takamura'ya hayran kalan Ippo, boks öğrenmeye karar verir. Ancak, Ippo boksun sandığı kadar kolay olmadığını öğrenir. Takamura, Ippo'yu teste tabi tutar. Boks hakkında hiçbir şey bilmeyen Ippo, testi geçebilirse rüyalarına açılan kapıdan geçip boks dünyasına meydan okuma ve güçlü olmanın ne demek olduğunu anlama şansına sahip olacaktır.
6: Shingeki no kyojin: 8.8
100 yıldır devlerin saldırına uğramayan insanların hayatı bir gün 60 metrelik Muazzam Dev'in ortaya çıkmasıyla tamamen değişir. Bulunduğu duvara Muazzam Dev tarafından gedik açılan Eren'in yaşadığı bölge diğer devlerce istilaya uğrar. Bu istila sırasında annesi gözleri önünde bir dev tarafından yenilen ve garnizon askeri Hannes tarafından tahliye olmayı başaran Eren, en yakın arkadaşları Armin Arlert ve Mikasa Ackerman'ın yanında bütün devleri öldürme yemini eder
5: STEINS GATE: 8.8
Seri özelleştirilmiş bir mikrodalga cihazıyla kendi geçmişlerine mesaj gönderebilen bir grup arkadaş hakkındadır. Pek çok farklı deney yapmakta olup SERN isimli organizasyon ise zaman yolculuğu araştırmalarını yapmaktadır. Karakterler bir yol bulup SERN'e yakalanmamaya çalışmaktadır.
4: ONE PUNCH MAN: 8.8
Süper kıta Dünyasında, güçlü canavarlar ve kötü adamlar şehirlerde ortalığı kasıp kavuruyor. Buna karşılık, milyoner Agoni, kötülükle savaşmak için süper kahramanlar kullanan Kahraman Derneği'ni kurar. İlişkisiz bir kahraman olan Saitama, City Z'den geliyor ve bir hobi olarak kahramanca işler yapıyor
3: HUNTER X HUNTER: 8.9
Yoşihiro Togaşi adlı mangaka tarafından yazılan ve çizilen bir manga serisidir. Sadece Japonya içindeki satışı 65 milyonu geçmiştir ve ticari anlamda en başarılı mangalar arasında yer alır.
3: COWBOY BEPOP: 8.9
Sunrise tarafından hazırlanan 1998 yapımı bir anime televizyon serisidir. Yönetmenliğini Şiniçiro Watanabe yaptı ve Keiko Nobumoto senaryosunu yazdı. 26 bölümden oluşmaktadır ve bir de uzun-metrajlı bir filmi vardır. 2071 yılında, uzay gemileri Bebop'ta seyahat eden bir grup ödül avcısının maceralarını anlatır.
1: DEATH NOTE: 9.0
Yagami Light, zeki ve derslerinde gayet başarılı bir lise öğrencisidir. Light için bu dünyada en önemli şey adalettir. Haberlere yansıyan cinayetlerden ve insanların yozlaşmasından son derece bıkmıştır. Bir şinigami olan Ryuk, Şinigami Dünyasında hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılmıştır ve eğlenmek için sahip olduğu iki Ölüm Defteri' nden birini dünyaya atar. Bu defteri Light bulur.
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