Dünyaca ünlü animenin karakterleri Fortnite'a ekleniyor
Epic Games'in sahip olduğu dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite'a, dünyaca ünlü anime Jujustu Kaisen'in karakterlerinin geleceği açıklandı. Karakterler 25.30 güncellemesi ile gelecek.
Fortnite tarafından anime hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Ünlü anime Jujutsu Kaisen'in favori büyücüleri Fortnite'a eklenecek. Epic Games, Fortnite'ın resmi hesabından yayınladığı tanıtım fragmanıyla anime işbirliği duyuruldu.
Fragmanda Yuji, Megumi, Gojo ve Nobara, On Gölge Tekniği ile korkunç shikigami'lere dönüşen çocuk gölge kuklalarını kullanarak Muz Adam ve Fishsticks'i korkutarak kendilerini Fortnite dünyasına tanıtıyorlar.
Veri analizcilerinin sızıntılarından sonra gelen bu işbirliği duyurusu, animeden esinlenen karakterlerin ve aksesuarların paket sayfalarını gösteren görüntüleri doğruladı. Epic Games, Jujutsu Kaisen paketlerinin 25.30 Sürüm güncellemesiyle Fortnite'a ekleneceğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor!
- İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- Davutoğlu'nun itirafına CHP'den ilk yanıt
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- İhracatına yasak geldi!
- Bir saldırgan tutuklandı!
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu