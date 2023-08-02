Dünyaca ünlü animenin karakterleri Fortnite'a ekleniyor

Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:48

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:48

Fortnite tarafından anime hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Ünlü anime Jujutsu Kaisen'in favori büyücüleri Fortnite'a eklenecek. Epic Games, Fortnite'ın resmi hesabından yayınladığı tanıtım fragmanıyla anime işbirliği duyuruldu.

Fragmanda Yuji, Megumi, Gojo ve Nobara, On Gölge Tekniği ile korkunç shikigami'lere dönüşen çocuk gölge kuklalarını kullanarak Muz Adam ve Fishsticks'i korkutarak kendilerini Fortnite dünyasına tanıtıyorlar.

Veri analizcilerinin sızıntılarından sonra gelen bu işbirliği duyurusu, animeden esinlenen karakterlerin ve aksesuarların paket sayfalarını gösteren görüntüleri doğruladı. Epic Games, Jujutsu Kaisen paketlerinin 25.30 Sürüm güncellemesiyle Fortnite'a ekleneceğini açıkladı.



