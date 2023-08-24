Karl Marx’ın hayatı anime dizi yapıldı: Türkçe altyazılı yayımlanıyor

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:51

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:08

Çin merkezli yayın kuruluşu Bilibili, Komünist Manifesto ve Das Kapital gibi eserleriyle dünya siyaset tarihine yön vermiş, 'komünizm' fikrinin kurucuları arasında yer alan Karl Marx’ın hayatını anime dizi haline getirdi.

Yedi bölümden oluşan ‘Lider’ adlı dizinin tüm bölümleri Türkçe altyazılı olarak Bağımsız Sinema Merkezi’nin (BSM) Youtube kanalından izleyicilere sunuldu.