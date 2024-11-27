En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü
Brad Pitt, 2000
Pierce Brosnan, 2001
Ben Affleck, 2002
Johnny Depp, 2003
Jude Law, 2004
Matthew McConaughey, 2005
George Clooney, 2006
Matt Damon, 2007
Hugh Jackman, 2008
Johnny Depp, 2009
Ryan Reynolds, 2010
Bradley Cooper, 2011
Channing Tatum, 2012
Adam Levine, 2013
Chris Hemsworth, 2014
David Beckham, 2015
Dwayne Johnson, 2016
Blake Shelton, 2017
Idris Elba, 2018
John Legend, 2019
Michael B. Jordan, 2020
Paul Rudd, 2021
Patrick Dempsey, 2022
Chris Evans, 2023
John Krasinki, 2024
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