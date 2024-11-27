En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü
cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 10:17
En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Brad Pitt, 2000

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Pierce Brosnan, 2001

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Ben Affleck, 2002

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Johnny Depp, 2003

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Jude Law, 2004

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Matthew McConaughey, 2005

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

George Clooney, 2006

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Matt Damon, 2007

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Hugh Jackman, 2008

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Johnny Depp, 2009

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Ryan Reynolds, 2010

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Bradley Cooper, 2011

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Channing Tatum, 2012

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Adam Levine, 2013

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Chris Hemsworth, 2014

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

David Beckham, 2015

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Dwayne Johnson, 2016

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Blake Shelton, 2017

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Idris Elba, 2018

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

John Legend, 2019

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Michael B. Jordan, 2020

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Paul Rudd, 2021

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Patrick Dempsey, 2022

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

Chris Evans, 2023

En seksi erkeği seçen People dergisinin 2000 yılında bu yana kapağına taşıdığı 24 ünlü

John Krasinki, 2024

En Çok Okunan Haberler