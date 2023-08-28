Engelli oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu

Willem, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakımevinde çalıştığım dönemde, sakinlerimizden biri serebral palsi hastasıydı ve onu da geneleve götürmüştük. Videomuzu izleyen ve ailesinde herhangi bir engeli olan insanlar varsa şunu bilmeliler; hepimiz insanız ve herkesin ihtiyaçları var..."