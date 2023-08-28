Engelli oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
Sosyal medyada her geçen gün şahit olduğumuz tuhaf olaylara bir yenisi eklendi. İnternet ortamı, daha önce görülmemiş türden tartışmalı bir olaya sahne oldu!
Avustralyalı bir anne, on yıldan uzun bir süredir tekerlekli iskemle ile yatağa bağlı yaşayan oğlunun, bir sosyal medya fenomeni tarafından geneleve götürülmesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Olay şu şekilde gelişti...
Cesur şakaları ve tuhaf espri anlayışıyla tanınan Avustralyalı sosyal medya fenomeni Willem Powerfish, 12 yıldan bu yana felçli olan ve sadece başparmakları ile ağzını kullanabilen Jake ve annesi Gail'i, bir moral gezisi kapsamında New South Wales'e balık tutmaya götürdü.
Willem, sohbet esnasında Jake'in, 12 yıl önce bir yılbaşı gecesi yaşadığı trafik kazasının ardından geçen zamanda hiç kız arkadaşı olmadığını öğrendi.
SIRA DIŞI TEKLİF
LadBible'da yer alan habere göre, sosyal medya fenomeni olmadan önce bir engelli bakım merkezinde çalıştığını söyleyen Willem, anne Gail'e, felçli oğlunu geneleve götürmeyi teklif etti.
Willem'in sıra dışı teklifini sıcak karşılayan Gail, bunu oğluna sundu. Jake'ten de olumlu yanıt gelmesi üzerine grup, balık tutma gezisini yarıda keserek genelevin yolunu tuttu...
"ÖNEMLİ BİR SORUN..."
Anne Gail, buluşmayı ayarladığı için Willem'e minnettar olduklarını söyledi ve cinsel ilişkiye girmenin engelli insanlar için önemli bir sorun olduğunu, onların da ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
TikTok'ta yer alan görüntülerde, anne Gail'in ziyaret sonrası gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Willem ise sosyal medyadan yayınladığı mesajında, daha önce bir engelli bakım merkezinde çalıştığını söylerek, Jake gibi insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları ilk elden bildiğini öne sürdü.
Willem, sözlerine şöyle devam etti:
"Bakımevinde çalıştığım dönemde, sakinlerimizden biri serebral palsi hastasıydı ve onu da geneleve götürmüştük. Videomuzu izleyen ve ailesinde herhangi bir engeli olan insanlar varsa şunu bilmeliler; hepimiz insanız ve herkesin ihtiyaçları var..."
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