Evinizde kolayca uygulayarak pürüzsüz bir cilde sahip olun: Gözenekleri küçülten 5 doğal yöntem

Cildimizdeki gözenekler, doğal yağ üretimini ve terlemeyi düzenleyen önemli yapılardır. Ancak gözeneklerin genişlemesi, ciltte pürüzlü bir görünüm oluşturabilir ve siyah nokta, sivilce gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle yağlı ve karma cilt tipine sahip kişilerde gözenekler daha belirgin hale gelebilir. İşte, gözenekleri küçülten 5 doğal yöntem...