Fatma Girik kimdir, nereli, ne zaman öldü? Fatma Girik filmleri...

FATMA GİRİK'İN ÖDÜLLERİ

Kariyeri boyunca 180'in üzerinde filmde ve birçok dizide rol alan Girik, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1965 ve 1967'de "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü", 1998'de "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 1. ve 3. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de yine "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Sanatçı, 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "Aziz Nesin Emek Ödülü"ne layık görüldü.

Fatma Girik, Yeşilçam'ın birçok ünlü oyuncusu gibi plak yaptı. Sanatçı, 1965'te Öztürk Serengil'le "Aguş/Aşka Şepke", 1975'te ise "Aşk Düğümü/Su Sızmazdı Aramızdan" adlı 45'liklere imza attı.