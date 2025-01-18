Gece açlığına son veriyor, güne enerjik başlamanızı sağlıyor: Diyetteyken uyumadan önce tüketebileceğiniz 8 besin

1. YOĞURT

Yoğurt, hem protein hem de probiyotik açısından zengin bir besindir. Protein, gece boyunca kasların onarımına yardımcı olurken, probiyotikler sindirim sistemini düzenler. Ayrıca, yoğurt düşük kalorili olmasına rağmen tok tutma özelliği sağlar. Yatmadan önce bir kase yoğurt, hem midenizi rahatlatır hem de gece boyunca açlık hissinizi önler.

Nasıl tüketilir?

Yoğurdu sade tüketebileceğiniz gibi, içine bir tatlı kaşığı bal veya birkaç dilim meyve ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Şekerli yoğurtlardan kaçının çünkü bu türler diyet hedeflerinize zarar verebilir.