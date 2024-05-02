Gonca Vuslateri bebeğini kucağına aldı

"Süt gelmesi lazım, 'Nasıl gelecek?' diye endişe ederken Asya’yı küvözde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor" diyen Gonca Vuslateri, "Çünkü 'Kendine acıyan bir anne, bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir' deyip Super Mario edasıyla odama gidip sağıyorum. İlk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor, kimileri de çok şaşkın... Ben alışkınım kendime oysa... Uğruna kendimi fedâ ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz. Asya’ya sütler gidiyor. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor. Onu kokluyorum ve sütlerim çoğalıyor. İki gün sonra kavuşuyoruz. 'Abartılacak bir şey yok anne' diye geliyor kızım. Ama masayı kurmuşuz; sütler hazır bekliyordu" ifadelerini kullandı.