Gonca Vuslateri bebeğini kucağına aldı
Kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, doğum sonrası bebeği ile fotoğraflarını paylaştı.
Oyuncu Gonca Vuslateri, büyük bir mutlulukla anne olma heyecanı yaşadı.
Oyuncu Başak Sayan, yakın dostunun anne olduğunu "Asya bebek hoş geldin... Ne çok bekledik seni" sözleriyle duyurdu.
Anne olduktan sonra ilk kez paylaşım yapan Gonca Vuslateri, hastane odasında çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.
Kızı Asya'nın yüzünü göstermeyen Vuslateri, kızını dünyaya getirdiği gece yaşadıklarını da anlattı.
Vuslateri, "Levent, Ankara'da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte - sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor... Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede 'NST yükseliyor bu gece doğum olabilir' deniyor ve hoop Gonca, sezaryene... Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz. Kocam yolda... Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' şarkısını dinleyerek Asya geliyor. Solunum biraz uyumlanamıyor. Başta pır pır ederken canlanıyor, ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum. babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabii... Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum" dedi.
"Süt gelmesi lazım, 'Nasıl gelecek?' diye endişe ederken Asya’yı küvözde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor" diyen Gonca Vuslateri, "Çünkü 'Kendine acıyan bir anne, bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir' deyip Super Mario edasıyla odama gidip sağıyorum. İlk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor, kimileri de çok şaşkın... Ben alışkınım kendime oysa... Uğruna kendimi fedâ ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz. Asya’ya sütler gidiyor. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor. Onu kokluyorum ve sütlerim çoğalıyor. İki gün sonra kavuşuyoruz. 'Abartılacak bir şey yok anne' diye geliyor kızım. Ama masayı kurmuşuz; sütler hazır bekliyordu" ifadelerini kullandı.
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