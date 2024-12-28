Göz kuruluğuna son veriyor, katarakt oluşumunun önüne geçiyor: Göz sağlığına iyi gelen 10 süper besin

5. BALIK

Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar, göz kuruluğuna karşı koruma sağlayan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca retina sağlığını destekler ve makula dejenerasyonu riskini düşürür.

Nasıl tüketilir?

Fırında veya ızgarada pişirerek haftada en az iki kez tüketebilirsiniz.