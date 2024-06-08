Hasan Can Kaya'nın yüreği ağzına geldi! Seyirci kahkahaya boğuldu

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılan bir kadın konuk, “Konya’dan dün yola çıktık. Arabayı ben kullanıyorum. Tam park edeceğim kırmızı bir tane araba gördüm. Çok güzeldi. Tam eşime gösterecektim ki otoparkta arabayı sürttüm” dedi.