Hasan Can Kaya'nın yüreği ağzına geldi! Seyirci kahkahaya boğuldu
Komedyen Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programı için Konya’dan gelen bir seyirci Kaya’nın aracına sürttüğünü söyledi. Kaya, duydukları karşısında ne diyeceğini bilemedi.
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılan bir kadın konuk, “Konya’dan dün yola çıktık. Arabayı ben kullanıyorum. Tam park edeceğim kırmızı bir tane araba gördüm. Çok güzeldi. Tam eşime gösterecektim ki otoparkta arabayı sürttüm” dedi.
Durumu duyunca şaşıran Kaya, “Benim araba mı? Benimki de kırmızı umarım benim arabama sürtmemişsindir” yanıtını verdi.
Markasını soran Kaya aldığı cevap karşısında şoke oldu. Konuk ayrıca ‘Fotoğrafı var göstereyim mi?’ deyince Kaya ne yapacağını bilemedi.
Stüdyodaki bir konuk Kaya’ya “Bu da senin s..ış hikayen olsun” dedi.
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