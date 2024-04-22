Hava kirliliği astıma neden oluyor

"KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR"

Astım atağının şiddeti ve sıklığı, hastalığın yönetimi için önemli bir faktör olduğunu belirten Yıldırım, "Astımın belirtileri arasında nefes darlığı, göğüs sıkışması, öksürük ve hırıltı gibi semptomlar yer alır. Bu semptomlar genellikle astım atağı sırasında ortaya çıkar ve kişiden kişiye şiddeti ve sıklığı değişebilir" diye konuştu.