Hava kirliliği astıma neden oluyor
İstatistiklere göre dünyada yaklaşık 300 milyona yakın, Türkiye’de de 4 milyonu aşkın astım hastası olduğu tahmin ediliyor. Astımın en önemli nedenlerinden birinin hava kirliliği olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfem Yıldırım, astımın görülme sıklığının giderek arttığını vurguladı.
Küresel bir sorun olmaya başlayan hava kirliliği birçok hastalığa neden oluyor.
Astımın da hava kirliliğinden etkilenen hastalıkların başında geldiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, astımın uygun tedavi ve önlemlerle, kontrol altına alınabileceğini açıkladı.
Araştırmalara göre astımın dünyada 2025’te 400 milyon kişiyi etkileyebileceği öngörülürken, özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda karayolu trafiğinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle, her yıl 2 milyon çocukta astım vakası ortaya çıkıyor.
"BİR SOLUNUM HASTALIĞIDIR"
Astımın bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Astım, solunum yollarını etkileyen ve genellikle alerjik reaksiyonlarla ilişkilendirilen kronik bir solunum hastalığıdır. Astım, solunum yollarının daralması ve iltihaplanması sonucu nefes almayı zorlaştırabilir" dedi.
Astımın tetikleyici faktörleri arasında alerjenler (polen, toz akarları, küf), hava kirliliği, soğuk hava, viral enfeksiyonlar, egzersiz, stres ve sigara dumanı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, bu tetikleyicilerin, astım semptomlarını başlatmak veya kötüleştirmek için solunum yollarının inflamasyonunu artırabileceğini kaydetti.
"KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR"
Astım atağının şiddeti ve sıklığı, hastalığın yönetimi için önemli bir faktör olduğunu belirten Yıldırım, "Astımın belirtileri arasında nefes darlığı, göğüs sıkışması, öksürük ve hırıltı gibi semptomlar yer alır. Bu semptomlar genellikle astım atağı sırasında ortaya çıkar ve kişiden kişiye şiddeti ve sıklığı değişebilir" diye konuştu.
Astımın yönetimi, hastanın semptomlarını izlemesi ve uygun tedavi planının takip edilmesi gereken bireysel bir süreç olduğunu açıklayan Yıldırım, şöyle bilgi verdi:
"Düzenli doktor kontrolleri, astımın kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir ve hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Astımın tedavisi genellikle semptomları kontrol altına almayı, astım atağını önlemeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar."
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!