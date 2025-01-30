Hayatta kalma temalı en iyi 7 film

3. 127 Hours (127 Saat) – 2010

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan bu film, kan donduran bir hayatta kalma öyküsünü anlatıyor. Dağcı Aron Ralston, Utah’ta yaptığı bir tırmanış sırasında kayalar arasında sıkışıp kalır. Beş gün boyunca hayatta kalmak için akıl almaz bir karar vermek zorunda kalır. Gerilim dolu sahneleri ve etkileyici anlatımıyla mutlaka izlenmesi gereken bir yapım.

IMDb: 7.6