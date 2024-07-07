Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları
Köpekbalıklarından yüksekliğe, gök gürültüsünden balonlara kadar herkesin korktuğu bir şey vardır; ancak bazen bu kişisel korkular gerçekten ilginç olabiliyor. Peki ekranların sevilen yüzleri nelerden korkuyor? Ünlülerin fobilerini ve takıntılarını sizler için derledik.
Hazal Kaya evindeki her şeyi sirkeyle temizliyor.
Bergüzar Korel yüzeyi pütürlü hiçbir şey yiyemiyor.
Kadir Doğulu’un ayak takıntısı var.
Kıvanç Tatlıtuğ yalnız kalmaktan inanılmaz korkuyor.
Murat Boz gördüğü herhangi bir elmayı yemeden duramıyor.
Nilperi Şahinkaya, 4 yılda bir ev değiştiriyor ve ani plan yapamıyor.
Burcu Esmersoy stresliyken tırnaklarını yiyor.
Kaynak: elele
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