Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Köpekbalıklarından yüksekliğe, gök gürültüsünden balonlara kadar herkesin korktuğu bir şey vardır; ancak bazen bu kişisel korkular gerçekten ilginç olabiliyor. Peki ekranların sevilen yüzleri nelerden korkuyor? Ünlülerin fobilerini ve takıntılarını sizler için derledik.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2024 Pazar, 14:16
Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Hazal Kaya evindeki her şeyi sirkeyle temizliyor.

Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Bergüzar Korel yüzeyi pütürlü hiçbir şey yiyemiyor.

Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Kadir Doğulu’un ayak takıntısı var.

Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Kıvanç Tatlıtuğ yalnız kalmaktan inanılmaz korkuyor.

Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Murat Boz gördüğü herhangi bir elmayı yemeden duramıyor.

Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Nilperi Şahinkaya, 4 yılda bir ev değiştiriyor ve ani plan yapamıyor.

Hepsi birbirinden ilginç: Ünlülerin fobileri ve takıntıları

Burcu Esmersoy stresliyken tırnaklarını yiyor.

Kaynak: elele

Kıvanç Tatlıtuğ Hazal Kaya Korku takıntı

En Çok Okunan Haberler