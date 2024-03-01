İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış: Bu hareketlerden uzak durun...

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2024 Cuma, 12:48
İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış: Bu hareketlerden uzak durun...

1-FİZİKSEL TEMASTAN KAÇINMAK

El ele tutuşmak, sarılmak gibi küçük fiziksel sevgi eylemleri; evlilikte duygusal yakınlığı sağlar. İlişkide bunlar azaldığında ise partnerinizle aranızda mesafeler oluşabilir.

İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış: Bu hareketlerden uzak durun...

2-DUYGULARI GERİ PLANDA TUTMAK

Gerçek duygularınızı saklamak ilişkideki yakınlığı yok edebilir. Korkularınızın üstesinden gelmeli ve partnerinize karşı savunmasız kalabileceğinizi kabullenmelisiniz.

İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış: Bu hareketlerden uzak durun...

3-KONTROLÜN ÖTESİNDE OLANLARI ELEŞTİRMEK

İlişkilerde partnerinizi değiştirmeye çalışmak doğru bir hareket değildir. Onu olduğu gibi kabul ederken, kontrolü dışındaki şeyleri eleştirmek partnerinizin yetersiz hissetmesine sebep olabilir. Bu da zamanla ilişkinizi olumsuz şekilde etkileyecektir.

İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış: Bu hareketlerden uzak durun...

4-GÜN İÇİNDE KIRGINLIKLARI SÜRDÜRMEK

Gün içerisinde partnerinizle yaşadığınız herhangi bir tartışma, kırgınlık ya da olumsuzluğu eve taşımak bunları çözmek yerine aranızdaki iletişimi etkilemesine izin vermek ilişkinizi yaralayabilir.

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