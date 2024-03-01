İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış: Bu hareketlerden uzak durun...

3-KONTROLÜN ÖTESİNDE OLANLARI ELEŞTİRMEK

İlişkilerde partnerinizi değiştirmeye çalışmak doğru bir hareket değildir. Onu olduğu gibi kabul ederken, kontrolü dışındaki şeyleri eleştirmek partnerinizin yetersiz hissetmesine sebep olabilir. Bu da zamanla ilişkinizi olumsuz şekilde etkileyecektir.