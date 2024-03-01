İlişkide samimiyeti öldüren 4 davranış: Bu hareketlerden uzak durun...
1-FİZİKSEL TEMASTAN KAÇINMAK
El ele tutuşmak, sarılmak gibi küçük fiziksel sevgi eylemleri; evlilikte duygusal yakınlığı sağlar. İlişkide bunlar azaldığında ise partnerinizle aranızda mesafeler oluşabilir.
2-DUYGULARI GERİ PLANDA TUTMAK
Gerçek duygularınızı saklamak ilişkideki yakınlığı yok edebilir. Korkularınızın üstesinden gelmeli ve partnerinize karşı savunmasız kalabileceğinizi kabullenmelisiniz.
3-KONTROLÜN ÖTESİNDE OLANLARI ELEŞTİRMEK
İlişkilerde partnerinizi değiştirmeye çalışmak doğru bir hareket değildir. Onu olduğu gibi kabul ederken, kontrolü dışındaki şeyleri eleştirmek partnerinizin yetersiz hissetmesine sebep olabilir. Bu da zamanla ilişkinizi olumsuz şekilde etkileyecektir.
4-GÜN İÇİNDE KIRGINLIKLARI SÜRDÜRMEK
Gün içerisinde partnerinizle yaşadığınız herhangi bir tartışma, kırgınlık ya da olumsuzluğu eve taşımak bunları çözmek yerine aranızdaki iletişimi etkilemesine izin vermek ilişkinizi yaralayabilir.
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