IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2024 Çarşamba, 11:10
IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

IMDB STARMETRE NEDİR?

IMDb StarMetre Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı bir listedir. IMDb'deki ünlülerin sitedeki tıklanma sayısı ve popülaritesi ile alakalı sıralamayı veren istatisliktir.

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

IMDB STARMETRE SIRALAMASI NASIL BELİRLENİR?

IMDb starmetre sıralamaları, IMDb'deki ünlünün sayfasını ziyaret eden kişilerin sıklığı ve sayısı dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel göstergelere dayanmaktadır.

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Pınar Ak, Prens dizisi ve 3391 Kilometre filmindeki performanslarıyla adeta ışığını tüm dünyaya yansıttı. Başarısıyla son dönemin en dikkat çeken ismi olan  Ak, IMDb Starmetre’de dünya çapında tam 11 milyondan fazla oyuncu arasında 808. sıraya yükselerek kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Bu olağanüstü başarı, onu Türk oyuncular arasında zirveye taşırken, global ölçekte de tanınırlığını artırdı.

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

Derya Pınar Ak’ın bu etkileyici çıkışı, IMDb Starmetre’de Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya gibi Türkiye’nin diğer önde gelen yıldızlarını geride bırakmasını sağladı. İlk 10’da yer alan diğer ünlüler arasında Can Yaman, Kerem Bürsin, Haluk Bilginer, Aytaç Şaşmaz, Hande Erçel, Tchéky Karyo ve Kıvanç Tatlıtuğ da bulunuyor.

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

10-Kıvanç Tatlıtuğ

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

9- Tchéky Karyo

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

8-Hande Erçel

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

7-Aytaç şaşmaz

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

6-Haluk Bilginer

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

5-Kerem Bursin

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

4-Can Yaman

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

3-Serenay Sarıkaya

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

2.Tuba Büyüküstün

IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

1-Derya Pınar Ak

IMDb starmetre Tuba Büyüküstün Derya Pınar Ak prens Kıvanç Tatlıtuğ

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