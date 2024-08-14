IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı
IMDB STARMETRE NEDİR?
IMDb StarMetre Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı bir listedir. IMDb'deki ünlülerin sitedeki tıklanma sayısı ve popülaritesi ile alakalı sıralamayı veren istatisliktir.
IMDB STARMETRE SIRALAMASI NASIL BELİRLENİR?
IMDb starmetre sıralamaları, IMDb'deki ünlünün sayfasını ziyaret eden kişilerin sıklığı ve sayısı dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel göstergelere dayanmaktadır.
Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Pınar Ak, Prens dizisi ve 3391 Kilometre filmindeki performanslarıyla adeta ışığını tüm dünyaya yansıttı. Başarısıyla son dönemin en dikkat çeken ismi olan Ak, IMDb Starmetre’de dünya çapında tam 11 milyondan fazla oyuncu arasında 808. sıraya yükselerek kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Bu olağanüstü başarı, onu Türk oyuncular arasında zirveye taşırken, global ölçekte de tanınırlığını artırdı.
Derya Pınar Ak’ın bu etkileyici çıkışı, IMDb Starmetre’de Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya gibi Türkiye’nin diğer önde gelen yıldızlarını geride bırakmasını sağladı. İlk 10’da yer alan diğer ünlüler arasında Can Yaman, Kerem Bürsin, Haluk Bilginer, Aytaç Şaşmaz, Hande Erçel, Tchéky Karyo ve Kıvanç Tatlıtuğ da bulunuyor.
10-Kıvanç Tatlıtuğ
9- Tchéky Karyo
8-Hande Erçel
7-Aytaç şaşmaz
6-Haluk Bilginer
5-Kerem Bursin
4-Can Yaman
3-Serenay Sarıkaya
2.Tuba Büyüküstün
1-Derya Pınar Ak
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