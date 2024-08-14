IMDb Starmetre Türkiye listesi güncellendi: Zirvedeki isim şaşırttı

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Pınar Ak, Prens dizisi ve 3391 Kilometre filmindeki performanslarıyla adeta ışığını tüm dünyaya yansıttı. Başarısıyla son dönemin en dikkat çeken ismi olan Ak, IMDb Starmetre’de dünya çapında tam 11 milyondan fazla oyuncu arasında 808. sıraya yükselerek kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Bu olağanüstü başarı, onu Türk oyuncular arasında zirveye taşırken, global ölçekte de tanınırlığını artırdı.