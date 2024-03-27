Quentin Tarantino'nun imzasını taşıyan sinema şöleni: IMDb puanlarına göre en iyi filmleri...
Sinema dünyasının asi ve dahi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Quentin Tarantino, özgün tarzı ve çarpıcı hikayeleriyle sinemaseverleri büyülemeye devam ediyor. Kendine özgü diyalogları, çarpıcı karakterleri ve unutulmaz sahneleriyle filmleri, sinema tutkunlarının gözdesi olmayı başarıyor.
İşte Quentin Tarantino'nun en iyi 10 filmi...
UCUZ ROMAN - 8.9
Ucuz Roman, Quentin Tarantino yönetmenliğindeki Roger Avary ile birlikte yazıldı, 1994 yapımı, kült kabul edilen bir film. Ucuz Roman, En İyi Film dahil 7 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Orijinal Senaryo Oscarı'nı aldı.
ZİNCİRSİZ - 8.5
Zincirsiz, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2012 yapımı western film. Başrollerinde Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington ve Samuel L. Jackson olan film 25 Aralık 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1 Şubat 2013'te ise Türkiye'de gösterime girdi.
SOYSUZLAR ÇETESİ - 8.4
Soysuzlar Çetesi, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı film. Tarantino, II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmin ismi için, İtalyan asıllı yönetmen Enzo Girolami Castellari'nin 1978 yapımı olan filmi Quel Maledetto Treno Blindato'dan ilham aldı.
REZERVUAR KÖPEKLERİ - 8.3
Rezervuar Köpekleri ya da orijinal adıyla Reservoir Dogs, Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun ilk filmi. Tarantino'nun senaryosunu da kendisinin yazdığı film, sinemaya alışılmadık bir tarz getirdi.
BILL'I ÖLDÜR: BÖLÜM 1 - 8.2
Kill Bill: Volume 1, Quentin Tarantino tarafından yazılıp yönetilen dövüş sanatları türündeki 2003 yapımı ABD filmi. Filmin başrolünde The Bride karakterini canlandıran Uma Thurman yer aldı. Film, Kill Bill serisinin ilk filmidir.
BILL'I ÖLDÜR: BÖLÜM 2 - 8
Kill Bill: Volume 2, Quentin Tarantino tarafından yazılıp yönetilen dövüş sanatları türündeki 2004 yapımı ABD filmi. Film, Kill Bill serisinin ikinci ve son filmidir.
THE HATEFUL EIGHT - 7.8
The Hateful Eight, Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği ve Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern'in yer aldığı Amerikan western filmi.
BİR ZAMANLAR... HOLLYWOOD'DA - 7.6
Bir Zamanlar Hollywood'da, yönetmenliği ve senaristliği Quentin Tarantino tarafından gerçekleştirilen, 26 Temmuz 2019'da vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmidir.
JACKIE BROWN - 7.5
Jackie Brown, 1997, ABD yapımı film. Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin baş rollerinde Pam Grier, Robert de Niro, Samuel L. Jackson ve Bridget Fonda oynadı.
ÖLÜM GEÇİRMEZ - 7
Ölüm Geçirmez, 2007 tarihli ABD yapımı aksiyon gerilim filmi. Senaryosunu Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği filmin görüntü yönetmeni ve yapımcılarından biri de Tarantino'dur. Aynı zamanda Tarantino'nun filmde bir de rolü vardır.
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