İnsana evrende yalnız olmayabileceğini gösteren 10 gezegen...

3- Gliese 1132b: İki Atmosfer

Gliese 1132b ile Dünya pek çok yönden birbirine benziyor: Kütle olarak bizden biraz fazlalar, yaşı 4.5 milyar yıl, neredeyse aynıyız. Aradaki en büyük fark ise kırmızı cüce olan yıldızını bize göre çok daha yakından takip etmesi. 1.6 Dünya günde tamamlanan dönüşü, 137 derecelik bir yüzey sıcaklığına da sebep oluyor. Ayrıca, inanılmaz boyutlardaki radyasyon, gezegenin atmosferini silip atmış durumda.