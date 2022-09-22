İstanbul'da sonbahar: Sonbaharda İstanbul'un en güzel yerleri neresi?
Yahya Kemal'in, ''Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarümar olur.'' dediği sonbahar mevsiminin sarı ışığında, İstanbul'un gezilebilecek en güzel 8 yerini derledik.
Yeşil alanlardan deniz havasına buram buram İstanbul'u sonbaharda bizimle keşdefin.
İşte, sonbaharda İstanbul'un en güzel 8 yeri...
ATATÜRK ARBORETUMU
Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor.
Belgrad Ormanı'nın güneydoğusunda 296 hektarlık orman parçası üzerinde kurulu, 1.602 egzotik, 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenler için doğru rota.
ADALAR
Havalar hafif serinlemeye başlamışken Adalar’ı gezmenin tam zamanı…
Marmara Denizi’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle farklı bir büyü taşıyan adalar, sonbaharda ziyaretçilerine sakinliği ve yenilenmeyi vaad ediyor.
Adalar ilçesinde yerleşim ve gezi imkânı olan Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada’da bulunan tarihi ve turistik yapılar sonbaharın ışığında çok daha cezbedici. Adalar’a Şehir Hatları vapuru ile her gün ulaşmak ve hem tatil amaçlı hem de günübirlik geziler yapmak mümkün. Adalar yolculuğunda deniz havasına doyacağınız vapur yolculuğu ise oldukça keyifli bir bonus.
POLONEZKÖY TABİAT PARKI
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Polonezköy Tabiat Parkı, sonbaharda renkli bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle fotoğraf sanatçıları ve ziyaretçilerinin ilgi odağı haline geliyor. Sonbaharın etkisini göstermesiyle farklı renk tonlarına bürünen Polonezköy Tabiat Parkı, doğa tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.
Sonbaharda kuş sesleriyle birlikte kendinizle kalıp, bir yürüyüş yapmak isterseniz; Polonezköy bunun için harika bir seçim.
BELGRAD ORMANLARI
Sararan yaprakların renk cümbüşü ve rüzgarla dansı, sonbaharda Belgrad Ormanı'nda farklı bir ambiyans oluşturuyor.
Yaklaşık 13 bin metrekarelik alana yayılan Belgrad Ormanı, doğa ile başbaşa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere, yürüyüş, bisiklet ve offroad parkurları gibi alternatifler de sunuyor.
Soğuk havalarda pek yürüyüş yapmayanlardasanız, uzun bir kış öncesi Belgrad ormanlarında temiz havanın ve doğanın mutlaka tadını çıkarın.
IHLAMUR KASRI
Ihlamur Kasrı, Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi'ndeki kasırdır.
Bugün, çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini yüksek duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı çok eskilerden bu yana Ihlamur Mesiresi adıyla anılan bir dinlenme alanının içinde kurulmuş iki yapıdan oluşuyor.
Eğer şehrin kaotik yapısından uzaklaşmak istiyor ama imkan bulamıyorsanız, Ihlamur Kasrı'nda şehrin içinde ama aynı zamanda dışında kalabilirsiniz.
AĞVA
İstanbul'da Şile'ye bağlı bir semt olan Ağva, sonbaharda gidilecek yerler listesinde yer alan Ağva'da doğayla iç içe bir gün geçirebilirsiniz.
Minik koyları, tarihi yapılarıyla Ağva'da yazı dingin bir şekilde bitirebilirsiniz. Kilimli Koyu'ndaki falezlerin üzerinde yer alan 5 km'lik yürüyüş parkurunun tadı ise sonbaharda bir başka.
SİLİVRİ
İstanbul'un denize kıyısı olan en sakin ilçelerinden biri olan Silivri, şehir merkezine uzaklığı ile oldukça dingin kalabilmiş yerlerden.
Bölgede denizin ve sonbahar havasının tadını çıkarabileceğiniz pek çok yer var. Sahilleri, bahçeleri ve yeşil alanlarıyla İstanbul'un telaşlı havasının çok uzağında kalan bir yer olan Silivri, sonbahar için müthiş bir kaçış noktası.
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