İstanbul'da sonbahar: Sonbaharda İstanbul'un en güzel yerleri neresi?

IHLAMUR KASRI

Ihlamur Kasrı, Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi'ndeki kasırdır.

Bugün, çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini yüksek duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı çok eskilerden bu yana Ihlamur Mesiresi adıyla anılan bir dinlenme alanının içinde kurulmuş iki yapıdan oluşuyor.

Eğer şehrin kaotik yapısından uzaklaşmak istiyor ama imkan bulamıyorsanız, Ihlamur Kasrı'nda şehrin içinde ama aynı zamanda dışında kalabilirsiniz.