İstanbul'da yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:47
<p>İstanbul’da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı.</p> <p><strong>Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi havadan görüntülendi.</strong></p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8d1mix?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

İstanbul’da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı.

Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi havadan görüntülendi.

<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. </p>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. 

<p><strong>Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul’a gelişi drone ile görüntülendi.</strong></p>

Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul’a gelişi drone ile görüntülendi.

<p><strong>Marmara Bölgesi'ndeki sağanak yağış, aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olacak.</strong></p>

Marmara Bölgesi'ndeki sağanak yağış, aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olacak.

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