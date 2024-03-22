İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası

Kurtuluş Savaşı’nda tüm erkeklerini cephede kaybettiği için adı “Ersizlerdere” olarak değişen köyden ismini alan Ersizlerdere Kanyonu, 2020 yılında Türkiye’nin 252’nci tabiat parkı ilan edildi. Doğa harikası bölgenin Tabiat Parkı ilan edilmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ersizlerdere Tabiat Parkı’nda çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde bölgeye seyir terası ve giriş takları yerleştirildi. Ayrıca doğa harikası manzarasıyla vatandaşların son yıllarda uğrak yeri haline gelen Kastamonu’nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Tabiat Parkı, içerisinde barındırdığı 12 kilometrelik tarihi kervan yolunda doğa yürüyüşü imkanı da sunuyor.

Ormanlarındaki zengin bitki örtüsü, florası ve kanyonlarıyla ilgi çeken, Avrupa’nın 13., Türkiye’nin ise tek Pan Parks statüsüne sahip Küre Dağları içerisinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.