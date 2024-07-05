Kadın işçilerinin emekleri tarlaları süslüyor! El dokuması ve halılar pastelleşme için serildi
Antalya'da tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilimin pastelleşme sürecine kadarki işlerin çoğu kadın işçiler tarafından yürütülüyor.
Döşemealtı ilçesindeki yüzlerce dönümlük tarım arazilerinde hasat döneminin sona ermesiyle farklı bir hareketlilik yaşanıyor.
İlkbaharda tarım ürünlerinin hasadı için günlerce çalışan kadın işçiler, yazları ise halı ve kilimlerin renkleri solarak pastele dönüşmesi ve mikroplardan arınması için ter döküyor.
Birbirinden değerli halı ve kilimlerin tarlalarda yerini almasıyla oluşan görsel şölende de emekçi kadınlar rol oynuyor.
Halı şirketlerinin mevsimlik olarak çalıştırdığı kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 40 derece sıcaklığın altında özenle serdikleri halıları her gün kontrol ediyor.
Kadın işçiler, zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halıları hemen düzeltiyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırıyor.
Kadınlar, yağmur yağma ihtimalinin olduğu günlerde de halıları toplayıp kapalı bir alana koyuyor, yağmurun ardından yeniden seriyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Dalından 115 ülkeye ihracat: 40 bin evin geçim kaynağı
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- 'Esad ile temasımız oldu'